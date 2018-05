Le groupe Leadeo poursuit sa croissance et s'agrandit

Leadeo, spécialiste de la détection de leads pour les éditeurs de logiciels, intégrateurs et constructeurs IT, renforce ses investissements et achète ses nouveaux locaux qui lui permettront d'accueillir de nombreux collaborateurs, de renforcer ses activités et de travailler toujours plus efficacement avec ses partenaires et clients.

Cette annonce, plus qu'un simple déménagement, marque une étape-clé dans la stratégie de développement de Leadeo qui souhaite profiter de sa dynamique de croissance pour renforcer son avantage concurrentiel en faisant évoluer son offre et en recrutant de nouveaux experts.

Aurélie WIPF MASSERAN, Responsable RH « L'un des objectifs de cet investissement massif est notamment de renforcer notre attractivité en offrant un espace de travail propice à une meilleure collaboration entre nos équipes et celles de nos partenaires et clients. C'est également l'occasion d'anticiper nos futurs recrutements et de séduire de nouveaux talents sur Strasbourg. »

Radu GAJOS, Responsable Administratif « Notre positionnement unique nous permet de connaitre un développement soutenu auprès de l'ensemble des éditeurs et entreprises de services numériques. Nous avons donc fait le choix de moderniser nos infrastructures, notamment pour notre activité édition et comparateur, et d'intégrer nos nouveaux locaux qui permettront à nos collaborateurs de travailler dans les meilleures conditions. »

Plus globalement, Leadeo a lancé un plan d'investissement significatif pour faire évoluer l'ensemble de ses processus techniques, commerciaux et marketing afin d'accroitre sa qualité de service et de répondre toujours plus efficacement aux attentes des éditeurs et SSII.

Le nouveau bâtiment de Leadeo se situe à la Roberstau à Strasbourg

http://www.leadeo.fr

