Le groupe TF1 finalise l’acquisition du Groupe aufeminin auprès d’Axel Springer

Groupe aufeminin (Paris:FEM) (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM), 1er créateur de communautés, annonce ce jour que son Conseil d’administration s’est réuni aujourd’hui et a pris acte de la réalisation de l’acquisition par le groupe TF1 auprès du groupe Axel Springer de sa participation majoritaire (78,07 % du capital et 77,94% des droits de vote) au prix de 39,47€ par action.

Le groupe TF1 déposera une offre publique d’achat simplifiée obligatoire au même prix sur le solde du capital.

Compte tenu des caractéristiques de cette offre publique, et conformément aux meilleures pratiques de gouvernance, le Conseil d’administration du Groupe aufeminin réuni le 17 avril 2018 a désigné le cabinet Ledouble, représenté par Madame Agnès Piniot, en qualité d’expert indépendant en application des dispositions de l’article 261-1 I, notamment 1° et 4° et II du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, chargé d’établir un rapport sur les conditions financières de l’offre. Un comité ad hoc constitué le 17 avril 2018 des deux administratrices indépendantes assurera le suivi de la mission de l’expert indépendant. Le rapport de l’expert indépendant figurera dans la note d’information en réponse du Groupe aufeminin qui sera soumise au visa de l’Autorité des marchés financiers.

Lors de ce Conseil quatre administrateurs ont été nommés en remplacement des administrateurs liés à Axel Springer : M. Gilles Pélisson, Président directeur général du Groupe TF1, M. Philippe Denery, Directeur général adjoint finances et achats du Groupe TF1, M. Olivier Abecassis, Directeur innovation et digital du Groupe TF1, et Mme Christine Bellin, Directrice stratégie, développement et transformation du Groupe TF1. Madame Marie Pic-Pâris Allavena reste administratrice indépendante du Groupe aufeminin, ainsi que Madame Karen Heumann.

M. Olivier Abecassis a été nommé Président directeur général en remplacement de Mme Marie-Laure Sauty de Chalon, qui quitte le groupe concomitamment à la sortie d’Axel Springer et démissionne de son mandat d’administratrice du Groupe aufeminin.

Le Conseil remercie Mme Marie-Laure Sauty de Chalon pour le travail accompli durant les huit années de son mandat, qui a permis au Groupe aufeminin de développer un modèle original de diversification de ses revenus autour de ses communautés, et notamment aufeminin, My Little Paris, Marmiton et Livingly Media et, plus généralement, d’avoir avec ses équipes multiplié par quatre le chiffre d’affaires et l’EBITDA consolidé du groupe depuis son arrivée. Il rassemble aujourd’hui de nombreuses communautés dans le monde (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Etats-Unis et Japon), sur ses plateformes et les réseaux sociaux.

Dr. Andreas Wiele, Président Classifieds and Marketing Media, Axel Springer SE a declaré : « Avec les équipes autour de Marie-Laure Sauty de Chalon, aufeminin a écrit l’une des plus belles histoires du digital en France et en Europe. A travers ses marques fortes, aufeminin a positivement changé la vie des millions de femmes partout dans le monde. Ainsi, le groupe a su multiplier par quatre son audience, ses revenus et son profit. Je remercie chaleureusement Marie-Laure, le management et chaque membre de l’équipe pour ce travail fantastique. »

À propos d’aufeminin

Avec des marques médias comme : aufeminin, Marmiton, My Little Paris, Merci Alfred, Onmeda, Zimbio, Livingly et Netmums notamment, le Groupe est présent dans plus de 20 pays, en Europe, au Maghreb, en Amérique du Nord et en Amérique Latine. Le Groupe aufeminin monte en puissance sur toutes les plateformes telles que le mobile, les vidéos et les réseaux sociaux et renforce sa stratégie de diversification avec les piliers ecommerce, programmatique et brandcontent.

Le Groupe aufeminin est coté en bourse au compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM). En 2017, il a réalisé un chiffre d‘affaires de 113,5M€ pour un EBITDA de 21,3 M€.

http://corporate.aufeminin.com

