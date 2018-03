Le groupe islamiste JNIM revendique les attaques de Ouagadougou

NOUAKCHOTT, 3 mars (Reuters) - L'organisation islamiste malienne JNIM (Groupe de soutien de l'islam et des musulmans), qui est liée à Al Qaïda, a revendiqué l'attaque survenue vendredi à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

Le JNIM est responsable d'autres attaques au Sahel, notamment au Mali, et est lié à l'enlèvement d'au moins six Occidentaux ces dernières années dans la région.

La revendication de la double attaque contre le siège de l'état-major des forces armées et l'ambassade de France à Ouagadougou, qui a fait 16 morts, dont huit assaillants, et 80 blessés, est relayée par l'agence de presse mauritanienne Alakhbar, via laquelle le JNIM a déjà communiqué par le passé.

L'agence précise que l'attaque a été déclenchée en représailles contre la mort récemment d'un des chefs du JNIM, Mohamed Hacen al Ancari, tué par les forces françaises.

L'organisation avait le mois dernier revendiqué une attaque à l'engin explosif dans laquelle deux soldats français de l'opération Berkhane ont été tués dans l'est du Mali. (Kissima Diagana, Gilles Trequesser pour le service français)