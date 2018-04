Le marché des marchandises américaines devrait bénéficier d'une guerre commerciale, selon GAM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Avec des marchés boursiers mondiaux qui s'effondrent avant de présenter une reprise en forme de V à la veille de Pâques, Christian Gerlach, gérant matières premières chez GAM, donne son avis sur la probabilité et les conséquences potentielles d'une guerre commerciale initiée par les États-Unis.La politique protectionniste du Président Trump sera nécessairement négative pour la mondialisation mais, dans l'ensemble, les conséquences pour le marché des marchandises américaines seront sans conteste positives, estime le gérant.L'idéologie mercantile de " America First " tirera les prix intérieurs vers le haut mais, en même temps, la valorisation du dollar sur les marchés des changes sera tirée de plus en plus vers le bas.Dans la mesure où les biens de consommations sont le meilleur rempart contre l'inflation ils bénéficieront largement de cette dynamique.Cependant ajoute Christian Gerlach, dans ce nouvel environnement de guerre la pénurie en biens consommation n'apparaîtra désormais plus "naturellement" – une baisse dans les inventaires des matières premières sera effectivement orchestrée via une combinaison de barrière tarifaire et de dévaluation monétaire, menant finalement à un renouvellement majeur dans la dynamique de l'offre et de la demande.