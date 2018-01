Le ministère de la Défense du Canada équipera ses véhicules blindés de codeurs VITEC MGW Diamond TOUGH

PARIS, le 16 janvier 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - VITEC, leader mondial des solutions avancées d'encodage et de streaming vidéo, a annoncé aujourd'hui que le ministère de la Défense nationale (MDN) canadien lui avait accordé un contrat pour lui procurer plus de 1 000 codeurs MGW Diamond TOUGH de la société. Les codeurs seront utilisés par le MDN canadien pour son projet de Véhicules blindés légers (VBL) (« Light Armored Vehicle » - LAV). Installés sur chaque VBL, les appareils MGW Diamond TOUGH encoderont la vidéo pour la connaissance de la situation, les informations sur les patrouilles et les missions de collecte de renseignements.

Le MGW Diamond TOUGH de VITEC est un codeur vidéo quadricanal HEVC et H.264 de qualité militaire doté d'un boîtier robuste spécialement conçu pour les véhicules terrestres, les plateformes aéroportées habitées ou inhabitées fonctionnant dans des conditions extrêmes. Le MDN a choisi la solution de codage multicanal à faible consommation électrique de VITEC pour ses VBL de pointe afin de transporter l'infanterie canadienne sur le terrain tout en offrant une protection défensive et une puissance de feu.

Avec son emballage compact et ses performances vidéo, le MGW Diamond TOUGH est idéal pour la diffusion vidéo IP à partir de multiples sources analogiques et numériques dans le véhicule, ou externe via des liaisons RF ou satellite pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (« Intelligence, Surveillance and Reconnaissance » - ISR) à partir de véhicules terrestres, d'aéronefs ou de navires. Le codeur dispose de quatre entrées 3G/HD/SD-SDI ou composites pour l'enregistrement de vidéos et le streaming en direct. En plus de prendre en charge la compression vidéo H.264, le MGW Diamond TOUGH prend également en charge la dernière compression HEVC / H.265 pour le streaming vidéo HD / SD (jusqu'à 4x1080p60) à la moitié du débit binaire du flux H.264 de qualité comparable.

« L'obtention de ce contrat démontre la position de VITEC en tant que fournisseur leader de technologies de streaming vidéo IP et sa stratégie efficace en matière de conception et de livraison de solutions vidéo tactiques de haute qualité à bande passante étroite répondant aux spécifications strictes des marchés militaires et de surveillance », déclare Richard Bernard, Directeur de produit chez VITEC. « Avec son codeur robuste, fiable et polyvalent, le projet VBL est parfaitement adapté à notre codeur MGW Diamond TOUGH car il offre toutes les capacités de traitement et de diffusion vidéo ISR ou de connaissance de la situation générées par les véhicules militaires. »

Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits VITEC, veuillez consulter www.vitec.com.

À propos de VITEC

VITEC est un fournisseur leader international dans la fourniture de solutions de streaming vidéo de bout en bout dans les secteurs de la diffusion, la défense et les institutions gouvernementales, les entreprises, les enceintes sportives et récréatives, ainsi que les lieux de culte. © 2018 VITEC

Lien vers le communiqué de presse : www.ingearpr.com/VITEC/180116VITEC.docx

Lien vers l'image : http://www.ingearpr.com/VITEC/VITEC_Diamond_TOUGH.jpeg

