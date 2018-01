Le ministre japonais des A.E reçu à Pékin par son homologue et Li Keqiang

La Chine espère oeuvrer avec le Japon à l'avènement de relations plus cordiales, a déclaré dimanche le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, à son homologue nippon, Taro Kono.

Wang a dit au ministre japonais que sa visite à Pékin était l'illustration du souhait ardent du Japon d'améliorer ses relations et que la Chine approuvait une telle attitude car elle était dans l'intérêt des deux pays.

Les relations sino-japonaises sont envenimées depuis 2012 par le contentieux territorial autour d'îles inhabitées de mer de Chine orientale, administrées par le Japon sous le nom de Senkaku et revendiquées par Pékin sous le nom de Diaoyu.

Les deux pays ont cependant fait des efforts, récemment, pour se rapprocher. Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, et le président chinois, Xi Jinping, se sont rencontrés en novembre en marge d'un sommet régional au Vietnam.

Taro Kono, qui après Wang Yi a été reçu dimanche par le Premier ministre chinois, Li Keqiang, a déclaré que les deux pays avaient la responsabilité de maintenir la stabilité et la prospérité en Asie et, plus largement, dans le monde. (Ben Blanchard; Eric Faye pour le service français)