Le nombre d'offres d'emploi continue de progresser

Zurich (awp/ats) - Le marché du travail en Suisse poursuit son embellie. Le nombre d'offres d'emploi publiées en avril a bondi de 23,3% sur un an.

La hausse se chiffre à 1,2% par rapport au mois précédent, selon l'indice Swiss Job de la société de conseil en recrutement spécialisé Michael Page publié mercredi. La Suisse romande affiche un recul de 0,6% des offres d'emploi publiées, tandis que la Suisse alémanique progresse de 1,6%.

Le canton de Zurich a été le plus dynamique, en hausse de 5,3% par rapport à mars. Le Plateau suisse (BE, FR, JU, NE, SO) arrive en deuxième position avec une croissance de 4,2%. L'Arc lémanique (GE, VD, VS) accuse en revanche une baisse de 1,7%, mais affiche néanmoins une progression de près d'un cinquième sur un an.

La demande a été particulièrement élevée pour les contrôleurs financiers (+13,2% sur un mois), en cette fin de premier trimestre, période chargée pour les rapports d'entreprise. Les logisticiens spécialistes en gestion de planning et de coûts ont aussi été très demandés (+11,1%).

Michael Page constate également la forte demande de spécialistes des bases de données (+10,5%) en raison de l'introduction en mai du règlement général sur la protection des données. Le Swiss Job Index répertorie le nombre d'offres d'emploi publiées sur les sites internet des entreprises établies en Suisse.

ats/lk