Le nouveau Xerox espère renouer avec la croissance en 2020 (directeur général)

Paris (awp/afp) - La nouvelle entité formée de la fusion entre Fuji Xerox et Xerox (photocopieurs et imprimantes) compte retrouver un chiffre d'affaires en croissance en 2020, a déclaré jeudi son futur directeur général, Jeff Jacobson, à l'AFP.

"Nous espérons de la croissance à partir de 2020" notamment en investissant dans la recherche et l'innovation, a précisé M. Jacobson, l'actuel patron de Xerox qui va diriger la nouvelle entité qui emploiera 80.000 salariés lorsque la fusion sera réalisée.

Fuji Xerox, la joint-venture fondée en 1962 par le Japonais Fujifilm Holdings et l'Américain Xerox, va prendre le contrôle de l'actuelle société américaine Xerox, aux termes d'un accord annoncé mercredi.

Tant Xerox que Fuji Xerox ont tous les deux vus leur chiffre d'affaires décliner ces dernières années.

La nouvelle entité cotée à la Bourse de New York sera contrôlée à 50,1% par Fujifilm, le reste étant contrôlé par les actionnaires actuel de Xerox.

Fuji Xerox doit supprimer environ 10.000 emplois avant de fusionner avec Xerox. Elle invoque "un environnement de plus en plus difficile" alors que de nombreuses entreprises se détournent du papier et dématérialisent leurs documents.

La fusion devrait permettre des synergies évaluées à 1,7 milliards de dollars.

Selon M. Jacobson, interrogé par téléphone, Xerox pourra être amené à supprimer des emplois, mais ces suppressions de postes devraient plutôt épargner les filiales en Europe comme Xerox France.

"La plupart de nos synergies ne seront pas sur nos marchés mondiaux", a-t-il estimé.

"Nous serons capables de gagner des parts de marché en France et en Europe" après l'opération en ayant la possibilité "de produire à plus bas coût", a expliqué M. Jacobson.

Selon le dirigeant, Fuji Xerox entend notamment se renforcer sur le marché de l'impression à jet d'encre, une technologie développée notamment par Impika, une société française d'Aubagne rachetée en 2013 par Xerox.

