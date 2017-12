Bourse de Wall Street : Le palmarès de Wall Street en 2017

Le mouvement haussier entamé en 2009 à Wall Street s'est poursuivi en 2017, la deuxième série la plus longue de l'histoire du marché boursier américain. Les indices Dow Jones , S&P 500 et Nasdaq Composite ont tous signé leur meilleure performance annuelle depuis 2013, soutenus par l'amélioration de la croissance mondiale et de solides résultats de sociétés. Voici les principaux classements à la fin de l'année : Indice Code Variation % S&P 500 19,4 Dow Jones 25,1 Nasdaq Composite 28,2 Russell 2000 13,1 S&P Smallcap 600 11,7 S&P Midcap 400 14,5 Dow Jones Transports 17,3 MSCI Monde 21,6 Secteurs S&P code Variation % Technologie 36,9 Materiaux 21,4 Consommation 21,2 non essentielle Financières 20,0 Santé 20,0 Industrielles 18,5 Consommation de base 10,5 Services aux collectivités 8,3 Immobilier 7,2 Energie -3,8 Télécoms -6 Hausses du S&P-500 code Variation % NRG Energy 132,3 Align Technology 131,1 Vertex Pharma 103,4 Wynn Resorts 94,9 Boeing 89,4 Baisses du S&P code Variation % Range Resources -50,4 Under Armour A -50,3 Under Armour C -47,1 Scana Corp -45,7 Envision Healthcare -45,4 General Electric -44,8 Les 30 composantes du Dow code Variation % Boeing 89,4 Caterpillar 69,9 Visa 46,1 Apple 46,1 Wal-Mart Stores 42,9 McDonald's 41,4 Home Depot 41,4 UnitedHealth 37,8 Microsoft 37,7 American Express 34,1 3M 31,8 Intel 27,3 Cisco Systems 26,7 JPMorgan Chase 23,9 Nike 23,1 Johnson & Johnson 21,3 United Tech 16,4 Pfizer 11,5 The Travelers Co 10,8 Coca-Cola 10,7 Procter & Gamble 9,3 Goldman Sachs 6,4 Chevron 6,4 Walt Disney Co 3,2 Verizon -0,8 Merck & Co -4,4 Exxon Mobil -7,3 IBM -7,6 General Electric -44,8 DowDuPont ** ** La cotation de DowDuPont en tant qu'entité fusionnée a débuté le 1er septembre. (Chuck Mikolajczak, Véronique Tison pour le service français)