Le pape a rencontré des victimes de prêtes pédophiles au Chili

Le pape François a rencontré mardi un petit groupe de victimes de prêtres pédophiles au Chili et a "pleuré" avec elles, a annoncé le Vatican.

La rencontre, strictement privée, a lieu à la nonciature apostolique (ambassade) du Vatican à Santiago, la capitale chilienne, a précisé le porte-parole du Vatican, Greg Burke.

"Personne d'autre n'était présent. Seul le pape et les victimes", a dit le porte-parole. "Il en a été ainsi pour qu'elles puissent parler de leur souffrance au pape François, qui les a écoutées et prié et pleuré avec elles."

Mardi matin, le souverain pontife avait fait part de sa "douleur" et de sa "honte" face aux affaires d'abus sexuels qui ont gravement porté atteinte à l'Eglise catholique dans ce pays et demandé pardon pour les "dommages irréparables causés à des enfants par certains ministres de l'Eglise". (Philip Pullella; Danielle Rouquié pour le service français)