CITE DU VATICAN, 31 mars (Reuters) - Le pape François a baptisé huit adultes samedi lors de la veillée pascale en la basilique Saint-Pierre du Vatican, dont un migrant, ex-sans papiers devenu un héros en arrêtant un braqueur.

Ce dernier, John Ogan, 31 ans, est originaire du Nigeria. L'an dernier, il était en train de mendier devant un supermarché à Rome quand un Italien de 37 ans qui venait de commettre un vol à main armée dans le magasin avec un couperet à viande en est sorti avec son arme et environ 400 euros, selon le récit de la presse italienne.

Le clandestin nigérian a désarmé le voleur et l'a retenu jusqu'à l'arrivée de la police. Il s'est ensuite éclipsé, craignant d'être démasqué, raconte notamment La Repubblica.

La police a pu le héros discret à l'aide des vidéos des caméras de surveillance et l'a récompensé à l'aidant à obtenir le droit de rester en Italie.

John Ogah travaille désormais comme gestionnaire de stock dans une association caritative. Samedi, il avait pour parrain un des policiers l'ayant aidé à obtenir des papiers, le capitaine des Carabinieri Nunzio Carbone.

Les autres personnes baptisées lors de la veillée pascale sont originaires d'Albanie, des Etats-Unis, d'Italie et du Pérou.

Dimanche, le pape célébrera la messe de Pâques avant de donner sa bénédiction "Urbi et Orbi" (à la ville et au monde) du balcon central de la basilique Saint-Pierre comme il le fait deux fois par an. (Philip Pullella; Danielle Rouquié pour le service français)