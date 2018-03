Le pape préside un Vendredi Saint sous haute surveillance

ROME, 30 mars (Reuters) - Le pape François a présidé vendredi à Rome la traditionnelle procession du chemin de croix devant 20.000 fidèles autour d'un Colisée placé sous haute sécurité.

La police avait renforcé les contrôles dans le périmètre du célèbre monument romain et formé des barrières à l'aide de jeeps et véhicules blindés pour empêcher d'éventuelles attaques au camion piégé.

Les autorités italiennes ont mené cette semaine plusieurs opérations antiterroristes dans les milieux islamistes et le ministre de l'Intérieur, Marco Minniti, a estimé dans une interview que les menaces que font peser sur la sécurité les partisans de l'Etat islamique n'avaient jamais été aussi grandes dans la péninsule.

A l'issue de la procession, le pape a prononcé un discours centré sur les thèmes de la honte et de la repentance, évoquant l'image d'un monde moderne où la fierté, l'arrogance et l'égoïsme prendraient trop le pas sur l'humilité et la générosité.

"Honte parce que tellement de gens, même certains de vos ministres (du culte), se sont laissés abuser par l'ambition et l'orgueil, perdant ainsi leur valeur", a déclaré François.

Depuis son élection en 2013, le chef de l'Eglise catholique exhorte régulièrement prêtres et prélats à vivre simplement, au service des autres, sans penser à leur carrière ou leur statut.

Le pape a jugé qu'aujourd'hui, beaucoup de gens devraient avoir "honte d'avoir perdu le sentiment de honte". Beaucoup devraient "ressentir de la honte car nos générations laissent aux jeunes un monde fracturé par les divisions et les guerres, un monde dévoré par l'égoïsme", a-t-il poursuivi.

Le Vendredi Saint, jour le plus sombre du calendrier liturgique chrétien, commémore le jour de la crucifixion du Christ selon la Bible.

Le chemin de croix (Via Crucis) est marqué par 14 moments (ou stations) de la Passion du Christ, de sa condamnation à mort par le gouverneur romain Ponce Pilate jusqu'à son enterrement.

Samedi soir, François présidera la veillée pascale avant de prononcer le lendemain son traditionnel message "urbi et orbi" (à la ville et au monde). (Philip Pullella Jean-Stéphane Brosse pour le service français)