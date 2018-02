Le patron d'Implenia critiqué à l'interne

Zurich (awp/ats) - Le patron d'Implenia, Anton Affentranger, rejette les critiques sur son style de direction. Le directeur général du numéro un suisse de la construction souhaitait initialement se retirer en février, mais aucun successeur ne lui a encore été trouvé.

"Nous travaillons à ma succession", a-t-il déclaré dans un entretien paru dans la SonntagsZeitung. Interrogé sur les nombreux changements intervenus dans la direction du groupe, Anton Affentranger répond que l'équipe de base est plus ou moins la même depuis quelques années.

Durant une période de deux à trois ans, il y a eu trop de changements parmi les assistantes, reconnaît-il. Anton Affentranger est convaincu qu'Implenia a aujourd'hui une très bonne équipe. "Le fait qu'un ancien membre de la direction soit revenu récemment est également positif", a-t-il ajouté.

Le directeur général d'Implenia nie l'existence d'un climat de peur parmi les employés et les cadres. Le groupe réalise actuellement d'excellentes performances, selon lui. Anton Affentranger affirme diriger l'entreprise en motivant les employés, et non pas en exerçant de pression sur eux. "Les personnes qui travaillent avec moi le font avec conviction", conclut-il.