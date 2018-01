Le pétrolier en feu au large de la Chine a coulé

Un pétrolier iranien qui était en feu en mer de Chine orientale depuis une collision le 6 janvier avec un navire céréalier chinois a coulé dimanche, rapporte la télévision chinoise.

L'accident a provoqué une marée noire dont on ignore encore l'ampleur. Elle pourrait potentiellement être la pire depuis 1991, quand 260.000 tonnes de brut se sont déversées en mer au large des côtes de l'Angola, dans le sud de l'Afrique.

Les flammes à bord du navire, des conditions météorologiques défavorables - vents violents, hautes vagues - et des vapeurs toxiques ont gêné les opérations visant à éteindre le sinistre et à trouver les 31 membres d'équipage sur 32 portés disparus.

Le navire était parti d'Iran pour se rendre en Corée du Sud, avec à son bord 136.000 tonnes de condensat, un brut ultra léger. Le "Sanchi" était enregistré au Panama et exploité par la National Iranian Tanker Co (NITC), le premier opérateur iranien du transport pétrolier maritime. (Michael Martina et Tina Qiao, Gilles Trequesser pour le service français)