Le pic de crue de la Seine attendu dans la nuit de dimanche à lundi

La crue de la Seine devrait atteindre un pic, entre 5,85 mètres et 5,95 mètres, dans la nuit de dimanche à lundi alors que la situation commence à se stabiliser, notamment dans le bassin de la Seine, à la faveur d'une accalmie des précipitations, a annoncé le ministère de la Transition économique et solidaire.

Quelque 1.500 personnes ont été évacuées en Ile-de-France, où 242 communes sont affectées, a précisé dimanche le préfet de police de Paris, Michel Delpuech.

La cote de la Seine était de 5,80 mètres au pont d'Austerlitz à 12h00, soit 10 centimètres de plus que samedi à la même heure, précise le ministère dans un communiqué.

"Le maximum de la crue de la Seine à Paris, sous ces différentes influences, est attendu au plus tôt pour la nuit de dimanche à lundi, à un niveau compris entre 5,85 m et 5,95 m, légèrement inférieur à la crue de juin 2016", est-il indiqué.

Le fleuve avait atteint 6,10 mètres en juin 2016. La crue historique de la Seine remonte à 1910, lorsqu'elle avait atteint 8,62 mètres.

La SNCF a annoncé dimanche que les sept stations parisiennes du RER C (Saint-Michel-Notre-Dame, Musée d’Orsay, Invalides, Champ de Mars, Avenue du Président Kennedy, Boulainvilliers et Pont de l'Alma), qui devaient rouvrir le 1er février, resteraient fermées au moins jusqu'au 5 février.

La décrue s'annonce très lente.

La situation reste problématique en aval de la Seine, où la montée des eaux "se poursuivra jusqu'en début de semaine prochaine, à des niveaux supérieurs à ceux de 2016 en raison de l’apport supplémentaire de l’Oise", selon le ministère.

"La situation reste plus sensible dans ce qu'on appelle les boucles de Seine puisqu'il y a l'effet de passage de la crue de la Seine et également l'Oise qui est assez gonflée", a dit Michel Delpuech à la presse.

"Un peu en dessous de 1.500 personnes ont dû quitter leur logement, leur pavillon ou leur maison. Certaines, un peu plus du tiers, ont été hébergées collectivement, d'autres ont trouvé des solutions dans la famille ou chez des proches", a-t-il ajouté.

"On va encore avoir une montée et peut-être que des évacuations supplémentaires sont à prévoir", a-t-il dit.

En amont de Paris, le niveau de la Marne était en légère hausse. L’Yonne et ses affluents étaient en décrue.

Dans le bassin de la Saône, les eaux restent à un niveau important, entre Chalon-sur-Saône et Tournus.

Météo France maintient pour lundi 11 départements en vigilance orange (événements climatiques qui peuvent représenter un danger) "en raison des crues importantes sur le bassin de la Seine et de ses affluents, et sur la Saône dans le secteur de Chalon-sur-Saône". (Sophie Louet)