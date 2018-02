Le plus gros fonds souverain du monde a enregistré une performance de 13,7% en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fonds souverain norvégien, le plus grand fonds souverain du monde, affichait à fin 2017 une valeur de ses encours de 8 488 milliards de couronnes norvégiennes. Ces actifs sont investis à 66,6% en actions, à 2,6% en immobilier non coté et à 30,8% en obligations. La Banque centrale norvégienne, qui gère ce fonds, a précisé que la dépréciation de la couronne norvégienne a accru de 15 milliards de couronnes la valeur de ses actifs. L'année dernière, la performance du fonds a atteint 13,7%, surperformant de 0,7 point son indice de référence.Les investissements en actions ont enregistré un rendement de 19,4%, ceux en immobilier non-coté de 7,5% et les placements obligataires de 3,3%.