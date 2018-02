Bourse de Paris : Le point sur les changements de recommandations à Paris

PARIS, 26 février (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris: * ATOS - HSBC a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et ramené son objectif de cours à 120 euros contre 140 euros. * INGENICO - Exane BNP Paribas a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surperformance" et ramené son objectif de cours à 81 euros contre 104 euros. * VICAT - Exane BNP Paribas a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surperformance" et réduit son objectif de cours de 8%, à 70 euros. * TARKETT - HSBC a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver" tout en ramenant son objectif de cours de 37 à 35 euros. * SANOFI - Jefferies, à "conserver" sur la valeur, a abaissé son objectif de cours à 70 euros. (Service Marchés)

