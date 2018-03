Le portefeuille de propriété intellectuelle de Merus s'étend à deux nouveaux brevets

Le premier brevet américain de Merus couvrant le MCLA-117 et la technologie Spine to Screen® de Merus pour une génération efficace de candidats Biclonics®

UTRECHT, Pays-Bas, le 13 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq:MRUS), une société d'immuno-oncologie en phase clinique développant des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques (Biclonics®), a annoncé aujourd'hui l'extension de son portefeuille de propriété intellectuelle à deux nouveaux brevets américains. Le premier couvre le candidat-médicament clinique ACEM-117, un Biclonics® qui se lie à CD3 et CLEC12A, et le second concerne la technologie Spleen to Screen® de Merus qui permet le dépistage efficace des anticorps à chaîne légère commune pour générer des candidats pilotes à Biclonics®.

Le 13 mars 2018, l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a accordé le brevet américain n° 9 914 777 (brevet '777), intitulé « Human CD3 Binding Antibody » (anticorps liant CD3 humain), couvrant le MCLA-117, un Biclonics® conçu pour se lier à CD3, une molécule de surface cellulaire présente sur tous les lymphocytes T, et à CLEC12A, une cible de première classe, exprimée sur les cellules tumorales et les cellules souches tumorales des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA). En raison de sa prévalence dans la LMA et de l'expression restreinte sur certaines cellules hématopoïétiques normales, nous pensons que CLEC12A représente une molécule attrayante pour une thérapie ciblée. Les revendications du brevet '777 concernent les Biclonics® de Merus, et en particulier le MCLA-117, qui engagent les lymphocytes T avec des cellules tumorales en ciblant CD3 et un antigène tumoral, y compris CLEC12A. Le MCLA-117 fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 1 en Europe chez des patients atteints de LMA et souffrant d'une maladie récidivante ou réfractaire, et a obtenu l'acceptation, en février 2018, d'une demande de nouvelle drogue de recherche (IND) par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis déposée plus tôt cette l'année.

Le 6 mars 2018, l'USPTO a également accordé le brevet américain n° 9 908 946 (brevet '946) intitulé « Generation of Binding Molecules » (Génération de molécules liantes), qui concerne la technologie exclusive Spine to Screen® de Merus, une partie de sa plate-forme technologique Biclonics®. Le brevet '946 revendique des techniques pour cribler efficacement des panels d'anticorps de chaîne légère commune, conçus pour permettre à Merus d'identifier et de générer rapidement des candidats thérapeutiques avec des modes d'action différenciés.

« La publication du premier brevet américain de Merus portant sur l'ACEM-117 marque une nouvelle étape importante dans l'avancement de ce candidat clinique prometteur qui, au même titre que la publication des brevets couvrant notre technologie Spleen to Screen®, offre une protection supplémentaire de la propriété intellectuelle liée à nos candidats cliniques et plate-forme d'anticorps bispécifiques basée sur notre technologie propriétaire Biclonics® », a déclaré le Dr Ton Logtenberg, PDG de Merus.

En date du 13 mars 2018, le portefeuille de brevets de Merus liés à son candidat anticorps bispécifique MCLA-117 consiste en des applications supplémentaires en attente aux États-Unis, en Europe et dans un éventail de pays étrangers. Merus a également obtenu des brevets dans le monde entier, y compris à travers l'Europe, l'Asie, l'Australie et les États-Unis, liés à sa technologie Spleen to Screen®, d'autres applications étant encore en attente aux États-Unis et à l'étranger.

Ces deux publications récentes de l'USPTO citées ici soutiennent l'important patrimoine de brevets de Merus liés à la panoplie des technologies Biclonics®, y compris les rongeurs transgéniques, la production de banques d'anticorps, les méthodes de criblage, l'ingénierie Fc, l'expression des cellules hôtes anticorps et les candidats anticorps bispécifiques précliniques et cliniques.

À propos de Merus N.V.

Merus est une entreprise d'immuno-oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants complets à base d'anticorps bispécifiques à vocation thérapeutique sur l'être humain appelés Biclonics®. Les Biclonics® sont basés sur le format IgG complet et fabriqués au moyen de processus fondés sur des normes industrielles. Des études précliniques et cliniques ont prouvé que les Biclonics présentent plusieurs caractéristiques identiques à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, notamment une longue demi-vie et une faible immunogénicité. Le candidat anticorps bispécifique le plus avancé de Merus, le MCLA-128, fait actuellement l'objet d'une évaluation dans le cadre d'une étude en association de phase 2 sur deux populations souffrant de cancer du sein métastatique. Le MCLA-128 est également évalué dans le cadre d'un essai clinique de Phase 1/2 portant sur les cancers de l'estomac, des ovaires, de l'endomètre et du poumon non à petites cellules. Le second candidat anticorps bispécifique de Merus, le MCLA-117, est en cours de développement dans le cadre d'un essai clinique de phase 1 chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë. La société dispose également d'un portefeuille de candidats anticorps bispécifiques exclusifs en développement préclinique, notamment le MCLA-158, qui est conçu pour se lier à des cellules souches cancéreuses et est développé en tant que traitement potentiel du cancer colorectal et d'autres tumeurs solides, ainsi que le MCLA-145 destiné à se lier à PD-L1 et à une deuxième molécule immunomodulatrice cible non divulguée, et qui est en cours de développement en collaboration avec Incyte Corporation.. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de Merus,www.merus.nl.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs conformément à la définition du Private Securities Litigation Reform Act (réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne se rapportent pas à des faits historiques doivent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris et sans limitation, les déclarations présentant CLEC12A comme une molécule attrayante pour une thérapie ciblée, la profondeur de notre portefeuille de propriété intellectuelle, notre capacité à générer des candidats Biclonics®, ou à identifier et générer des candidats avec une biologie différenciée, et le potentiel de traitement, le progrès, le calendrier et les programmes de développement clinique de nos candidats, y compris MCLA-117, MCLA-128 et MCLA-158.

Ces énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles de la direction. Ils ne constituent ni des promesses, ni des garanties, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats, nos performances ou nos réalisations réels diffèrent substantiellement des résultats, performances ou réalisations futures, exprimés d'une manière exprès ou implicite dans les énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : des besoins en financement supplémentaire, qui ne seront pas forcément disponibles et qui peuvent nous contraindre à restreindre nos opérations ou à renoncer à nos droits sur nos technologies ou Biclonics® et candidats anticorps bispécifiques ; d'éventuels retards d'approbation réglementaire susceptibles d'avoir une incidence sur notre capacité à commercialiser nos produits candidats ainsi qu'à générer des revenus ; le processus long et coûteux du développement clinique de médicaments au résultat incertain ; la nature imprévisible du résultat de nos efforts au stade préliminaire de développement de médicaments commercialisables ; d'éventuels retards dans l'inscription des patients, ce qui pourrait avoir une incidence sur l'octroi des approbations réglementaires nécessaires ; notre dépendance vis-à-vis de tiers pour nos essais cliniques et la possibilité que les performances desdits tiers ne soient pas satisfaisantes ; le risque lié à l'impossibilité d'identifier les Biclonics® ou les candidats d'anticorps bispécifiques appropriés dans le cadre de notre collaboration avec Incyte ou l'échec d'Incyte à présenter des résultats adéquats dans le cadre de notre collaboration ; notre dépendance vis-à-vis des tiers pour fabriquer nos produits candidats, ce qui pourrait retarder, empêcher ou entraver nos efforts de développement et de commercialisation ; la protection de notre technologie exclusive ; nos brevets peuvent s'avérer non valides, non applicables, peuvent être détournés par des concurrents, et nos dépôts de brevet peuvent être jugés non-conformes aux règles et réglementations en matière de brevet et de brevetabilité ; il se peut que nous n'ayons pas gain de cause dans le cadre de poursuites légales ou potentielles pour infraction aux droits de propriété intellectuelle ; et nos marques déposées ou non, ou autres noms commerciaux peuvent être remis en question, enfreints, détournés ou déclarés génériques, ou considérés comme enfreignant les droits liés à d'autres marques.

Ces facteurs ainsi que d'autres facteurs importants évoqués dans la rubrique « Facteurs de risque » de notre Rapport annuel sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 28 avril 2017, et nos autres rapports déposés auprès de la SEC, peuvent entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives du présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs représentent les estimations de la direction à la date du présent communiqué de presse. Bien que nous puissions choisir de mettre à jour ultérieurement lesdits énoncés prospectifs, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements futurs venaient modifier nos points de vue, sauf exigence contraire de la législation en vigueur. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant nos points de vue à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse.

Contacts :

Investisseurs :

Kimberly Minarovich

+1 646 368 8014

kimberly@argotpartners.com

Presse :

David Rosen

+1 212-600-1902

David.rosen@argotpartners.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Merus N.V. via Globenewswire