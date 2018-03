Le président de l'Académie des Oscars accusé de harcèlement sexuel

LOS ANGELES, 16 mars (Reuters) - Le président de l'Academy of Motion Pictures, l'organisation qui remet chaque année les Oscars du cinéma aux Etats-Unis, est visé à son tour par des accusations d'inconduite sexuelle, rapportent vendredi le Hollywood Reporter et Variety.

Ces deux publications professionnelles précisent que trois plaintes pour harcèlement sexuel contre John Bailey ont été transmises mercredi à l'Académie, qui a ouvert une enquête. Aucune précision n'a fuité sur la nature des faits reprochés à ce directeur de la photographie âgé de 75 ans.

Dans un bref communiqué, l'Académie rappelle que toutes les plaintes qui lui sont transmises sont traitées confidentiellement pour protéger toutes les parties selon son code de conduite. "Nous ne ferons aucun autre commentaire sur ce genre d'affaires tant que la procédure n'aura pas été menée à son terme", ajoute-t-elle.

Aucune réaction n'a pu être obtenue auprès de l'agent de John Bailey, élu à la présidence de l'académie en août 2017.

Ces accusations d'inconduite sexuelle visant une nouvelle figure de l'industrie cinématographique surviennent moins de deux semaines après la 90e cérémonie des Oscars, marquée par les conséquences de l'affaire Harvey Weinstein.

Début février, lors du déjeuner annuel de présentation des nommés, John Bailey a pour sa part affirmé que l'Académie, prompte à exclure Harvey Weinstein de ses rangs dès les premières révélations contre le producteur aujourd'hui déchu, se réinventait avec des programmes destinés à assurer l'inclusion et la diversité "dans l'ère contemporaine d'une prise de conscience et d'une responsabilité accrues dans l'équilibre entre les genres, les races, l'ethnicité et la religion". (Jill Serjeant Henri-Pierre André pour le service français)