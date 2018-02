Le président de la Weinstein Company a été évincé

NEW YORK, 17 février (Reuters) - Le conseil d'administration de la Weinstein Company a évincé son président David Glasser moins d'une semaine après qu'il a été accusé de ne pas avoir pris au sérieux les plaintes de salariés qui dénonçaient des actes de harcèlement

Dans un communiqué, le studio annonce que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de mettre fin aux fonctions de David Glasser.

Le procureur général de l'Etat de New York a annoncé dimanche dernier avoir engagé des poursuites au civil contre la Weinstein Company, pour ne pas avoir protégé ses employés contre son ancien patron et producteur de cinéma Harvey Weinstein.

Harvey Weinstein, 65 ans, était l'un des hommes les plus influents d'Hollywood avant d'être accusé de diverses agressions sexuelles, dont des viols, par plus de 70 femmes. Le co-fondateur des studios Miramax dément avoir eu des relations sexuelles non consenties avec quiconque.

Le studio est en discussion pour être repris par un groupe d'investisseurs mené par une ancienne de l'administration Obama, Maria Contreras-Sweet, mais les poursuites du procureur vont mettre les négociations entre parenthèses, indique-t-on de source proche du dossier. (Reporting by Gary McWilliams; Editing by Daniel Wallis)