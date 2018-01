Le président finlandais réélu dès le premier tour

Le président finlandais Sauli Niinistö était en passe dimanche soir d'être réélu pour un nouveau mandat de six ans, ayant obtenu 64,4% des suffrages dès le premier tour de l'élection présidentielle, selon les premières estimations.

Son concurrent, Pekka Haavisto, de la Ligue verte, est crédité de 11,2% des suffrages. Il a reconnu la victoire du chef de l'Etat et l'a félicité.

Agé de 69 ans, Sauli Niinistö, issu du sérail conservateur mais candidat sans étiquette, est considéré comme celui qui a réussi à maintenir un équilibre entre les relations avec le voisin russe et celles avec l'Otan. La Finlande n'est pas membre de l'Alliance atlantique mais s'en est rapprochée après l'annexion de la péninsule de Crimée par la Russie en 2014. (Jussi Rosendahl et Tuomas Forsell; Eric Faye et Danielle Rouquié pour le service français)