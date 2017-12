Le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a exhorté dimanche les partis politiques à formuler des propositions concrètes en vue des élections prévues en mars, en particulier sur le front du chômage.

"Le devoir de faire des propositions adéquates -- réalistes et concrètes -- est une nécesssité au vu de la dimension des problèmes auxquels notre pays fait face", a-t-il déclaré lors de ses voeux du Nouvel An.

"Il me faut souligner à nouveau que l'emploi demeure le premier et le plus important sujet d'ordre social, en particulier pour les jeunes", a-t-il ajouté.

L'économie italienne, troisième de la zone euro, a connu cette année sa croissance la plus forte depuis 2010 mais elle reste à la traîne par rapport à ses principaux partenaires de l'Union européenne. Le taux de chômage est supérieur à 11% et atteint environ 35% chez les jeunes.

Après la dissolution du Parlement par le président Mattarella jeudi, des élections ont été fixées au 4 mars.

Les enquêtes d'opinion montrent que le scrutin pourrait aboutir à une situation de blocage, aucun parti n'étant en mesure d'obtenir une majorité absolue, ce qui devrait encore accentuer l'instabilité politique dans le pays.

Le Mouvement 5 Etoiles (M5S), anti-système, fait la course en tête dans les sondages avec 27% des intentions de vote devant le Parti démocrate (PD), dont l'actuel président du Conseil Paolo Gentiloni est membre, crédité de 24%.

Mais c'est la droite qui pourrait tirer son épingle du jeu en s'alliant, puisque Forza Italia de Silvio Berlusconi est crédité d'environ 16% des voix, la Ligue du Nord de près de 14% et les Frères d'Italie de 5%.

Forza Italia suggère dans son programme d'abandonner l'euro et de revenir à la lire et de n'avoir qu'une seule tranche d'impôt sur le revenu.

Le M5S évoque une possibilité de référendum sur l'appartenance de l'italie à l'Union européenne si Bruxelles refuse de renégocier les règles en matière de déficit public.

Le PD, lui, promet des réductions d'impôts jusqu'à un montant de 50 milliards d'euros. (Steve Scherer, Gilles Trequesser pour le service français)