Bourse de Paris : Le prince héritier saoudien en visite en France

* Paris espère profiter des réformes de "MBS"

* Forte concurrence américaine, tensions sur l'Iran

* "Il faut repenser le modèle de relation"-diplomate

par Marine Pennetier

PARIS, 8 avril (Reuters) - Le prince héritier saoudien, Mohamed ben Salman, entame lundi une visite de deux jours en France où les autorités espèrent tirer parti du réformisme affiché du nouvel homme fort du royaume et de sa quête d'investisseurs, mais leur marge de manoeuvre s'annonce étroite face à la concurrence américaine.

Signe de la prudence prévalant côté français, l'Elysée a assuré qu'aucune annonce de "gros contrats" n'était attendue lors de cette visite qui devrait se résumer à la signature d'un nouveau "partenariat stratégique" entre Paris et Ryad.

Selon Le Télégramme, deux contrats devraient toutefois être signés - l'un pour l'achat de patrouilleurs au chantier CMN de Cherbourg et l'autre par Nexter pour la fourniture de nouveaux canons Caesar - dans la plus grande "discrétion" afin de ne pas "heurter de front" les ONG qui pointent du doigt le rôle de Ryad dans la guerre au Yémen.

Ces informations n'ont pas été confirmées par la Défense ni par l'Elysée, qui souligne que l'objectif de la visite est avant tout d'ouvrir "une nouvelle page" avec l'Arabie saoudite au moment où le royaume ultra-conservateur entame une profonde mutation de son modèle économique sous l'impulsion de "MBS".

Nommé prince héritier en juin 2017, ce dernier a lancé dès 2015 un vaste programme de réformes intitulé "Vision 2030" visant notamment à bâtir une économie moins dépendante du pétrole face à la chute des cours de l'or noir.

Ryad entend désormais investir dans les énergies renouvelables, les nouvelles technologies, les loisirs ou encore développer le secteur du tourisme avec l'objectif d'accueillir d'ici 2030 trente millions de visiteurs par an.

"Nous souhaitons évidemment investir avec Ryad dans ces investissements d'avenir", indique-t-on à l'Elysée. Dans le secteur du tourisme, un projet de mise en valeur de la région d'Al Uda, située autour du site archéologique Madain Salih inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, pourrait être signé mardi avec la France.

Au cours de sa visite, qui s'inscrit dans une grande tournée internationale qui l'a conduit des Etats-Unis en Grande-Bretagne en passant par l'Egypte, "MBS" a entre autres prévu de se rendre à l'incubateur de start-up Station F avant un entretien à l'Elysée suivi d'un dîner mardi soir avec Emmanuel Macron.

POMME DE DISCORDE IRANIENNE

Les questions internationales devraient être abordées à cette occasion, notamment le conflit au Yémen où Ryad est engagé militairement, et la question de l'Iran, grand rival de l'Arabie saoudite dans la région.

Emmanuel Macron est interpellé depuis plusieurs mois par des ONG qui appellent la France - l'un des principaux fournisseurs d'armements à Ryad - à suspendre ses ventes et ses livraisons d'armes à l'Arabie saoudite.

Pomme de discorde entre Paris et Ryad, la question de l'Iran pourrait elle faire l'objet d'une discussion animée entre Emmanuel Macron et "MBS" dans la lignée de leur première rencontre en novembre lors d'un passage éclair à Ryad du chef de l'Etat français en pleine crise libanaise.

Selon plusieurs diplomates occidentaux et arabes, l'échange entre les deux hommes avait été vif. "MBS" aurait notamment menacé de mettre un frein aux relations franco-saoudiennes si Paris poursuivait sa politique d'ouverture à l'égard de l'Iran et Emmanuel Macron aurait répliqué en rappelant que son pays était membre du Conseil de sécurité de l'Onu et menait sa diplomatie comme il l'entendait.

Ces tensions autour de l'Iran contrastent avec l'entente affichée sur ce sujet fin mars à la Maison blanche où Mohamed ben Salman a été reçu en grande pompe par Donald Trump, qui menace toujours de quitter l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien.

Après une présidence Obama marquée par une prise de distance avec l'Arabie saoudite, les Etats-Unis "reviennent en force", note un diplomate français. "Avec ce retour, qu’est-ce qui reste pour les autres? Il y a aussi les Chinois, les Japonais et les Britanniques".

"Si Dieu lui prête vie, MBS restera à la tête de l’Arabie pour 40 ans, donc là on est incité à avoir une bonne relation avec eux", note un autre diplomate français. "Il faut repenser le modèle de relation, on parlera peut-être moins des grands contrats et on se concentrera sur des secteurs peut-être moins spectaculaires".

En attendant, afin de favoriser ses chances avec Ryad, le ministère des Armées a confirmé la mise en place d'"une nouvelle stratégie en matière d'exportations d'armement" avec l'Arabie saoudite.

La société ODAS, détenue par l'Etat français et des industriels et qui servait jusqu'à présent d'intermédiaire, sera remplacée par un accord intergouvernemental - comme le souhaitait "MBS". (avec John Irish, édité par Sophie Louet)