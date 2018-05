Le procès du cardinal australien George Pell pourrait durer dix semaines

MELBOURNE, 2 mai (Reuters) - Le procès du cardinal australien George Pell pour des faits anciens d'agressions sexuelles présumées devrait durer jusqu'à dix semaines, ont déclaré mercredi les procureurs devant un tribunal de Melbourne.

Une seconde audience a été fixée au 16 mai devant le tribunal du comté de l'Etat de Victoria pour déterminer la manière de procéder.

Les accusations, portant sur des faits vieux de plus de vingt ans, n'ont pas été précisées par la justice australienne. Le trésorier du Vatican, qui dément les faits qui lui sont reprochés, plaide non coupable.

Les procureurs comme les avocats du cardinal Pell, qui est âgé de 76 ans, sont partisans d'un double procès compte tenu de la différence de nature entre les charges retenues contre lui. Chaque procès devrait durer cinq semaines, a dit le procureur Mark Gibson.

George Pell, nommé préfet du secrétariat pour l'économie du Vatican par le pape François en 2014 avec la mission de réformer les finances de l'Eglise catholique, sera le plus haut responsable catholique à devoir répondre d'accusations de ce genre, conformément à une décision de justice rendue mardi par une autre juridiction australienne.

"Nous aimerions un procès accéléré pour différentes raisons", a expliqué son avocat, Robert Richter, lors de l'audience de mercredi, invoquant l'âge de son client ainsi que l'âge et la maladie d'un témoin crucial.

La chaîne australienne de télévision ABC, qui a révélé l'affaire à l'été 2016, dit s'être procuré les dépositions de huit victimes présumées, de témoins et de proches impliqués dans l'enquête. (Sonali Paul et Will Ziebell Henri-Pierre André pour le service français)