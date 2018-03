Le retournement du marché n'a pas affecté les stratégies Merger et Fixed Income Arbitrage

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Avec le retour de la volatilité en février, les marchés d'actions ont payé un lourd tribut. Pour la première fois en 15 mois, l'indice MSCI World a terminé le mois dans le rouge, cédant 3,5%, observe Philippe Ferreira, stratégiste senior Cross-Asset chez Lyxor. Le fait que les obligations n'aient guère apporté de protection est préoccupant, indique le professionnel. L'indice Barclays Global Aggregate Bond a lui aussi perdu du terrain en février.En fait, la récente débâcle des actions semble avoir été causée par les craintes de pressions inflationnistes, qui ont tiré les rendements obligataires vers le haut dans la perspective d'un durcissement monétaire aux États-Unis. La corrélation positive entre la performance des actions et celle des obligations est une épine dans le pied des investisseurs en quête de protection et de diversification.Dans ce contexte, les OPCVM alternatifs ont continué d'enregistrer des entrées de capitaux considérables début 2018. Au cours des trois derniers mois, selon Morningstar, les fonds OPCVM alternatifs ont attiré en Europe près de 15 milliards d'euros.En termes de performance, le secteur des hedge funds a accusé une perte de vitesse en février, tout en parvenant à devancer les classes d'actifs traditionnels. La performance a pâti des résultats des gérants CTA, eux-mêmes affectés par les retournements de tendance des actions et des matières premières. Certains segments de la stratégie Event Driven, notamment les fonds Special Situations, ont également été pénalisés par leur bêta élevé vis-à-vis des marchés d'actions.Parmi les évolutions positives, les stratégies Fixed Income Arbitrage, Market Neutral L/S et Merger Arbitrage ont fait preuve d'une extrême robustesse. La sensibilité positive des fonds Fixed Income Arbitrage à la hausse des rendements obligataires s'est une fois encore manifestée, tout comme les caractéristiques de bêta faible des fonds Merger Arbitrage.Lyxor maintient la surpondération de ces deux stratégies. La stratégie Market Neutral L/S, qu'il sous-pondère, a bénéficié d'une absence de rotation des facteurs de risque. Enfin, les fonds L/S Equity ont eux aussi bien résisté, et les fonds Variable Bias semblent bien adaptés aux conditions de marché actuelles.