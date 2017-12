Le roi d'Espagne Felipe VI a demandé dimanche soir aux forces politiques de Catalogne de respecter les valeurs de l'Etat de droit et la pluralité.

Dans son traditionnel message de Noël, trois jours après la victoire des partis indépendantistes aux élections législatives anticipées dans la région, il en appelé à la responsabilité.

"Il y a quelques jours, les citoyens de Catalogne ont voté pour choisir leurs représentants au Parlement, qui doit maintenant faire face aux problèmes qui touchent tous les Catalans, respecter la pluralité et penser de façon responsable pour le bien commun de tous", a dit Felipe VI.

Après avoir qualifié l'année 2017 d'"année difficile pour notre vie en commun" et d'"année marquée avant tout par la situation en Catalogne", le monarque a encouragé ses compatriotes à respecter et à préserver les principes et les valeurs démocratiques pour garantir une coexistence assurant "la liberté, l'égalité, la justice et pluralisme politique".

"La route ne peut pas conduire de nouveau à la confrontation ou à l'exclusion (...)", a-t-il ajouté.

Les législatives anticipées organisées jeudi étaient convoquées par le gouvernement central pour tenter de sortir de la crise entre Madrid et Barcelone.

Les partis indépendantistes Junts per Catalunya, Gauche républicaine de Catalogne (ERC) et CUP (Candidature d'unité populaire) ont remporté 70 sièges sur 135, soit deux de plus que la majorité absolue, tout en étant minoritaires en voix.

Dans une interview accordée samedi à Reuters, Carles Puigdemont, président de l'exécutif catalan destitué par Madrid réfugié à Bruxelles, a invité le gouvernement de Mariano Rajoy à le laisser rentrer à temps pour la séance inaugurale de la nouvelle législature catalane, le 23 janvier, afin qu'il puisse être élu à la présidence de la région.

