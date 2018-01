(Actualisé avec autres citations, arrivée de Pence en Israël)

Le roi Abdallah de Jordanie a demandé dimanche aux Etats-Unis, à l'occasion d'une visite à Amman du vice-président américain Mike Pence, de rebâtir la confiance et de faire avancer une solution à deux Etats dans le conflit israélo-palestinien, plus d'un mois après la décision des Etats-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'Etat d'Israël.

Le souverain a également redit à son interlocuteur que la partie orientale de la ville sainte était vouée à devenir la capitale du futur Etat palestinien.

"Nous espérons que les Etats-Unis tendront la main et trouveront le bon moyen de progresser dans ces circonstances difficiles", a déclaré le souverain hachémite.

A la fin de sa visite, Mike Pence a dit aux journalistes qu'il avait constaté son désaccord avec le roi Abdallah sur l'impact de la décision de Donald Trump sur Jérusalem.

Selon le roi Abdallah, la décision annoncée le 6 décembre par Donald Trump risque d'alimenter le radicalisme et les tensions chez les chrétiens et les musulmans.

"Jérusalem est cruciale pour les musulmans et les chrétiens comme elle l'est pour les juifs. Elle est cruciale pour la paix dans la région et cruciale pour permettre aux musulmans de combattre efficacement certaines des causes de la radicalisation", a dit le monarque.

Le vice-président américain avait déclaré dès samedi au Caire, première étape de sa mini-tournée au Proche-Orient, que les Etats-Unis soutenaient une solution à deux Etats en cas d'accord sur cette question entre Israéliens et Palestiniens.

Il a également assuré au roi Abdallah que Washington veillerait à préserver le statu quo sur les lieux saints de Jérusalem. "Nous ne prenons pas position sur les limites et le statut final (de la ville). Ceux-ci seront l'objet de négociations", a-t-il déclaré.

Après sa rencontre avec Abdallah, Mike Pence a rendu visite à des militaires américains sur une base militaire. Il est arrivé dans la soirée en Israël, dernière étape de sa visite.

Mike Pence ne prévoit pas de rencontrer de dirigeants palestiniens, qui estiment que les Etats-Unis ne sont plus un interlocuteur fiable dans les négociations avec Israël depuis leur décision sur Jérusalem. (Jeff Mason, Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)