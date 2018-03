Le satellite GovSat-1 entre en service opérationnel

GovSat-1 fournit des capacités de communication avancées et hautement sécurisées destinées aux missions critiques des gouvernements et institutions

GovSat-1 entre aujourd’hui en service opérationnel pour fournir des communications sécurisées aux utilisateurs gouvernementaux et institutionnels. GovSat-1 est le premier satellite de GovSat, un partenariat public-privé entre le gouvernement luxembourgeois et SES, le premier opérateur satellitaire mondial. Le satellite a été lancé le 31 janvier à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX ayant fait ses preuves en vol, depuis la base Air Force Station de Cap Canaveral, et a été soumis depuis à de nombreux tests.

Le satellite multi-missions est exploité par GovSat depuis le centre d’opérations et de contrôle sécurisé situé à Luxembourg. Très flexible et robuste, la charge utile de GovSat-1 utilise des fréquences dédiées en bande X et en bande Ka militaire. Le satellite permet un large éventail d’applications, comme la connectivité sur les théâtres d’opérations, l’interconnexion de sites clés institutionnels et de défense, le contrôle aux frontières et des applications de type renseignement, surveillance et reconnaissance (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), ainsi que divers types de communications mobiles pour des missions terrestres et maritimes.

GovSat-1 est situé sur la position orbitale 21,5 degrés Est, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de missions en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et de fournir une vaste couverture maritime en Méditerranée et en mer Baltique, ainsi que sur l’Atlantique et l’océan Indien. Entièrement dédié aux utilisateurs gouvernementaux et institutionnels, GovSat-1 est équipé de six faisceaux ponctuels à haute puissance et entièrement orientables, d’un faisceau global en bande X et comprend un total de soixante-huit répéteurs équivalents à 36 MHz.

Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, Ministre de l’Economie et Ministre de la Défense du Luxembourg a dit: «Je tiens à remercier tous les membres de l’équipe GovSat pour leur travail assidu et leur dévouement permettant à GovSat-1 d’entrer en service opérationnel. Ceci représentait la prochaine étape majeure dans notre partenariat public-privé avec SES. GovSat-1 renforcera encore davantage l’excellente réputation du Luxembourg sur le marché mondial des communications par satellite. Le satellite permettra au Luxembourg de respecter ses obligations croissantes en matière de défense et de diversifier encore plus l’économie nationale dans un secteur de la haute technologie ».

« Pour fournir des communications satellitaires hautement sécurisées aux gouvernements et institutions, GovSat-1 change réellement la donne. Les capacités du satellite en bande X sont les plus puissantes et flexibles disponibles aujourd’hui», souligne Patrick Biewer, Chief Executive Officer de GovSat. « Relié à notre centre d’opérations et de contrôle sécurisé, GovSat-1 offre l’une des capacités de communication satellitaire les plus fiables, rentables et sécurisées sur le marché. Nous sommes ravis d’annoncer l’entrée en service opérationnel de ce satellite ».

À propos de GovSat

GovSat est un partenariat public-privé entre le gouvernement luxembourgeois et SES, le premier opérateur satellitaire à l’échelle mondiale. La mission de GovSat est de fournir des services de communication satellitaire gouvernementale sécurisés, fiables et accessibles afin de répondre aux besoins liés aux applications de défense et sécurité institutionnelle. GovSat-1, le premier satellite de la société, est un satellite multi-missions qui utilisera des fréquences en bande X et en bande Ka militaire, et comporte des faisceaux à haute puissance et entièrement orientables afin de subvenir aux besoins de multiples opérations. Des informations complémentaires sont disponibles ici: www.govsat.lu

