New York (awp/afp) - Le rebond observé à l'ouverture à la Bourse de New York vendredi s'estompait en cours de séance dans un marché encore en proie aux inquiétudes sur le retour de l'inflation et de la volatilité sur les marchés.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, est passé vers 15H45 GMT dans le rouge après avoir grimpé de plus de 1%. Il cédait quelques minutes plus tard 0,68%.

jum/alb/cj