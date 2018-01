Le traité franco-allemand de l'Elysée sera révisé en 2018

Le traité de l'Elysée, conclu il y a cinquante-cinq ans entre la France et l'Allemagne, sera révisé "cette année" avec l'ambition de définir des positions communes sur les questions européennes et internationales majeures, annoncent Emmanuel Macron et Angela Merkel dans une déclaration publiée dimanche.

A la veille de la date anniversaire du traité, le chef de l'Etat français et la chancelière allemande y "réaffirment leur détermination à approfondir encore la coopération entre la France et l’Allemagne, conformément à l'esprit fondateur" du texte.

"Il s'agit notamment de consolider et de rénover notre coopération, dans le but d'aller de l'avant sur la voie d’une Europe prospère et compétitive, plus souveraine, unie et démocratique", écrivent les deux dirigeants. "Notre ambition est de définir des positions communes sur toutes les questions européennes et internationales importantes."

Conclu le 22 janvier 1963 entre le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer, ce texte a permis de sceller la réconciliation entre les deux pays après la Seconde Guerre mondiale et de fixer les objectifs de la relation bilatérale.

Emmanuel Macron avait exprimé le souhait de signer un nouveau traité de coopération lors de son discours à la Sorbonne sur l'Europe fin septembre. Lors de leur rencontre vendredi à Paris, les deux dirigeants sont convenus d'élaborer la révision du texte "au cours de cette année".

Cette déclaration commune survient sur fond d'incertitude politique en Allemagne où Angela Merkel, sortie fragilisée des élections législatives d'octobre, tente de mettre sur pied une nouvelle "grande coalition" gouvernementale avec les sociaux démocrates du SPD.

Le parti conservateur de la chancelière, la CDU, est parvenu à un accord de principe le 12 janvier avec le SPD mais cet accord doit encore être approuvé ce dimanche en congrès par la base du parti et le scrutin s'annonce serré.

Cette période de flottement fait planer une ombre sur le calendrier de réformes porté par Emmanuel Macron qui, depuis son élection, a fait de la consolidation du couple franco-allemand et de la relance de l'Union européenne un des piliers de sa politique étrangère.

Angela Merkel et Emmanuel Macron sont notamment convenus ces derniers mois de parvenir à une position commune sur la question de la zone euro d'ici le mois de mars avant de formuler des propositions communes en juin. (Marine Pennetier, édité par Julie Carriat)