Le traité franco-allemand de l'Elysée sera révisé en 2018

* 55e anniversaire du traité franco-allemand de l'Elysée

* Une résolution commune lundi à l'Assemblée et au Bundestag

* Le feu vert du SPD à une "grande coalition" lève des questions (Actualisé avec session commune des Parlements § 4-7)

Le traité de l'Elysée, conclu il y a cinquante-cinq ans entre la France et l'Allemagne, sera révisé "cette année" avec l'ambition de définir des positions communes sur les questions européennes et internationales majeures, annoncent Emmanuel Macron et Angela Merkel dans une déclaration publiée dimanche.

A la veille de la date anniversaire du traité, le chef de l'Etat français et la chancelière allemande "réaffirment leur détermination à approfondir encore la coopération entre la France et l'Allemagne, conformément à l'esprit fondateur" du texte.

"Il s'agit notamment de consolider et de rénover notre coopération, dans le but d'aller de l'avant sur la voie d'une Europe prospère et compétitive, plus souveraine, unie et démocratique", écrivent les deux dirigeants. "Notre ambition est de définir des positions communes sur toutes les questions européennes et internationales importantes."

Pour célébrer le 55e anniversaire du traité de l'Elysée, les Parlements des deux pays vont discuter lundi d'une résolution commune en vue de l'élaboration cette année de ce nouvel accord de coopération franco-allemand.

"Lundi matin à Berlin, lundi après-midi à Paris, le coeur de l'amitié franco-allemande battra là où bat le coeur de la démocratie: au Parlement", annoncent les présidents des deux chambres, François de Rugy et Wolfgang Schäuble, dans une tribune à paraître lundi dans Le Figaro et Die Welt.

"L'Assemblée nationale et le Bundestag vont, par la volonté de leurs députés, explorer de nouvelles modalités de travail en commun", déclarent-ils. "Les majorités de nos parlements harmoniseront leurs procédures et leurs positions."

"En faisant progresser le partenariat parlementaire franco-allemand, c'est aussi l'Europe qu'on fait avancer. Il appartient donc à nos deux pays d'être à la hauteur de leurs responsabilités historiques, et donner à l'Union européenne l'élan dont elle a aujourd'hui tant besoin", poursuivent-ils.

FEU VERT DU SPD

Conclu le 22 janvier 1963 entre le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer, le traité de l'Elysée a permis de sceller la réconciliation entre les deux pays après la Seconde Guerre mondiale et de fixer les objectifs de la relation bilatérale.

Emmanuel Macron avait exprimé le souhait de signer un nouveau traité de coopération lors de son discours à la Sorbonne sur l'Europe fin septembre. Lors de leur rencontre vendredi à Paris, les deux dirigeants sont convenus d'élaborer la révision du texte "au cours de cette année".

Cette déclaration commune survient sur fond de dissipation de l'incertitude politique en Allemagne où Angela Merkel, sortie fragilisée des élections législatives de septembre, tente de mettre sur pied une nouvelle "grande coalition" gouvernementale avec les sociaux démocrates du SPD.

Le Parti social-démocrate (SPD), réuni en congrès à Bonn, a voté dimanche par 362 voix contre 279 (et une abstention) en faveur de l'ouverture de négociations formelles avec les conservateurs de Merkel en vue de constituer un gouvernement.

La décision est susceptible d'amorcer la fin de la période de flottement qui fait planer une ombre sur le calendrier de réformes porté par Emmanuel Macron. Depuis son élection, le président français fait de la consolidation du couple franco-allemand et de la relance de l'Union européenne un des piliers de sa politique étrangère.

Angela Merkel et Emmanuel Macron sont notamment convenus ces derniers mois de parvenir à une position commune sur la question de la zone euro d'ici le mois de mars avant de formuler des propositions communes en juin. (Marine Pennetier, avec Julie Carriat, édité par Henri-Pierre André)