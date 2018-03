Le très renommé PDG Kevin Gaskell prononcera le discours programme à la conférence IT Nation Europe organisée par ConnectWise

La date limite des inscriptions pour assister à la conférence est proche pour les entreprises qui commercialisent, assurent le service et le support des solutions technologiques

LONDRES, le 27 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - La limite approche pour les fournisseurs de solutions technologiques qui souhaitent s'inscrire pour assister à IT Nation Europe. Cette conférence annuelle organisée par ConnectWise propose, pendant trois jours, aux membres des équipes technologiques d'apprendre, de travailler en réseaux et de passer du temps avec des professionnels partageant leurs idées. L'édition de cette année aura lieu du 18 au 20 avril.

Kevin Gaskell, entrepreneur en série et ex-PDG de plusieurs entreprises, dont Porsche, BMW et Lamborghini, se verra confier le discours programme de la conférence. Kevin Gaskell a en effet créé de nombreuses sociétés, petites ou grandes - la plus petite composée de quatre collaborateurs et la plus grande qui en compte plus de 600. Il est l'auteur de l'ouvrage Inspired Leadership: How You Can Achieve Extraordinary Results in Business.

Kevin Gaskell a indiqué que dans son discours pour IT Nation Europe, il reviendra sur ses 25 ans d'expérience dans la construction et la gestion d'entreprise. Il donnera également à son auditoire des conseils pratiques, des outils et des processus qu'ils pourront commencer à utiliser dans la foulée pour inspirer leurs équipes afin de bâtir des sociétés d'envergure internationale.

« L'objectif n'est pas de bâtir de grandes sociétés, mais des entreprises prospères », a-t-il indiqué.

Arnie Bellini, PDG de ConnectWise qui ouvrira la conférence le 19 avril, a déclaré que l'événement contiendra cette année des éléments adressés à toutes les équipes technologiques, indépendamment de la taille de leur entreprise.

« Notre conférence IT Nation Europe l'an dernier a fait l'objet de tellement de commentaires positifs de la part de ses plus de 300 participants que nous avons revu les enjeux cette année pour offrir à nos partenaires, prospects et fournisseurs un programme encore plus étoffé », a déclaré Arnie Bellini. « Je suis convaincu que quelle que soit votre fonction au sein de l'écosystème, vous trouverez ces trois jours de formation, de mise en réseau et de collaboration très précieux car ils vous aideront à tendre vers la réalisation de vos objectifs commerciaux ».

Parmi les nombreux intervenants prévus lors de IT Nation Europe, figurent Craig Fulton, directeur produit chez ConnectWise ; Brad Schow, Vice-Président de HTG Peer Groups ; John Whitty, PDG de Solar Communications et Nigel Houlden, Directeur de la politique technologique de l'ICO, qui abordera le RGPD, le type de données qui relèvent de son champ d'application et les responsabilités qui incombent aux fournisseurs de solutions technologiques.

En plus de ces deux interventions phares et de la discussion très attendue sur l'entrée en vigueur imminente du RGPD avec N. Houlden de l'ICO, les participants à la conférence auront accès à :

Plus de 10 heures de formation dédiée aux produits ConnectWise ;

50 sessions en petits groupes avec des intervenants représentant les principaux fournisseurs de services gérés, des chefs de file du secteur et des experts produits de ConnectWise ;

De nombreuses occasions de tisser des réseaux avec d'autres prestataires de solutions IT, des fournisseurs du secteur et des collègues de ConnectWise ;

Un gala d'ouverture qui sera l'occasion pour ConnectWise d'annoncer les lauréats du prix « Partner of the Year » (partenaire de l'année) et du prix « Ecosystem Vendor of the Year » (fournisseur d'écosystème de l'année).

Dan Scott, responsable Qualité et Mise en oeuvre de Complete I.T. Ltd, qui a participé à la précédente édition de la conférence IT Nation Europe, a indiqué qu'il considérait cette conférence comme un « événement incontournable de l'année. « La valeur que j'ai retirée de cette formule unique qui associe un précieux contenu pédagogique, des sponsors et, plus important encore, la possibilité de tisser des réseaux avec une communauté de pairs du secteur qui apportent tous leur contribution, partagent leurs idées et sont, à égale mesure, des sources d'inspiration était inestimable », a-t-il indiqué.

L'édition de cette année se déroulera au Hilton London Metropole. Pour en savoir plus sur IT Nation Europe et procéder à votre inscription, veuillez consulter le site IT Nation Europe de ConnectWise.

