Learning Tree reçoit le statut de partenaire Or de Microsoft pour la formation sur les plateformes de données

Learning Tree International (OTCQX: LTRE) a annoncé aujourd'hui que la société a obtenu le statut de partenaire Or de Microsoft dans le domaine des compétences de plateformes de données. Cette désignation est décernée par Microsoft aux entreprises qui atteignent le plus haut niveau de performance en tant que partenaire, aussi bien en termes de volume de formation que d'expertise technique. L'obtention du statut de partenaire Or pour la formation signifie que Microsoft déclare que la société s'est engagée vis-à-vis de la suite de technologies Microsoft, et à en faire bénéficier ses clients.

"Learning Tree et le groupe commercial Learning chez Microsoft ont tissé un lien solide au cours de l'année écoulée", déclare Brian Simms, directeur des initiatives stratégiques chez Learning Tree. "Nos entreprises récoltent les fruits de ce partenariat, et nous sommes envisageons toujours de nouvelles manières d'employer leurs forces respectives, pour faire grandir notre marque et élargir notre gamme de produits. Learning Tree est reconnu depuis des décennies comme un organisme de confiance en matière de formation, et nous sommes honorés d'être au côté de Microsoft en qualité de partenaire Or et de préparer l'avenir de la formation en technologies de l'information."

Kyle Uphoff, directeur régional principal, Worldwide Learning, chez Microsoft, ajoute: "Nous voulons féliciter Learning Tree International pour l'obtention du statut de partenaire Or pour la formation. Il est vraiment exceptionnel d'accomplir cela en une année. Pouvoir compter sur des partenaires tels que Learning Tree dans notre écosystème est essentiel pour atteindre notre objectif de promotion de l'adoption technologique et de rapprochement pour Microsoft. Nous nous réjouissons à l'idée d'approfondir notre partenariat avec Learning Tree, afin d'exploiter de nouvelles capacités telles que l'apprentissage comme service et d'autres modalités qui moderniseront en continu l'expérience formative pour leurs clients internationaux."

Learning Tree a commencé sa collaboration avec Microsoft au début 2017, dans le cadre d'une nouvelle stratégie de partenariat conçue pour permettre à la société de proposer un éventail évolutif de solutions d'apprentissage mixte aux entreprises TI, avec des options de formation en classe, en ligne et à la demande. Grâce à ce partenariat, Learning Tree propose aujourd'hui près de 100 formations Microsoft officielles, sous l'enseignement des formateurs certifiés MCT de Learning Tree. Les instructeurs de Learning Tree passent par une sélection rigoureuse permettant de valider leur expertise, et chaque instructeur doit avoir une expérience en monde réelle dans sa propre discipline.

"En tant que partenaire Or de Microsoft pour la formation, Learning Tree est aujourd'hui encore mieux placé pour répondre aux besoins de ses clients commerciaux et gouvernementaux en termes de projets de transformation numérique et de modernisation des TI", déclare Magnus Nylund, responsable opérationnel chez Learning Tree. "Grâce à ce partenariat, nous avons été en mesure d'étoffer Microsoft Official Courseware (MOC) avec les connaissances en monde réel et l'expertise des formateurs spécialisés de Learning Tree. Un tel témoignage de confiance de Microsoft augmente la visibilité de Learning Tree au sein de la communauté des TI en tant qu'organisme de formation capable de satisfaire la demande croissante pour des formations aux technologies nuagiques et aux produits phares de Microsoft, comme Azure, SQL Server et Office 365."

"Lorsque nous sommes devenus un partenaire de formation Microsoft, nous avions compris l'influence que ce statut aurait sur le développement de nos cours et programmes, et nous sommes ravis de recevoir la reconnaissance de Microsoft", déclare M. Simms. "À l'heure où la prévalence des technologiques Microsoft telles qu'Azure s'intensifie, aussi bien dans les secteurs publics que privés, nous pensons que ce partenariat aidera Learning Tree à atteindre son objectif de devenir le premier fournisseur mondial de solutions TI et pour le personnel."

Retrouvez la liste des disciplines, les agendas, et les modalités d'inscription à la formation Learning Tree Microsoft MOC sur le site www.LearningTree.com/Microsoft

À propos de Learning Tree International

Learning Tree International est un partenaire de confiance proposant des formations et des certifications dans les technologies de l'information, ainsi que les compétences communicationnelles et l'esprit critique nécessaires pour déployer et exécuter efficacement des initiatives majeures, à plus de 2,5 millions de professionnels des TI et de l'entreprise, à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, Learning Tree dispose d'un portefeuille élargi de formations, notamment sur Agile, la cybersécurité, l'informatique nuagique, la gestion de programmes/projets, le développement internet, les systèmes d'exploitation, le réseautage, le leadership, et d'autres encore. Les participants bénéficient de contenus primés qui complètent les cours par des solutions personnalisées d'apprentissage mixte sous forme de formations dirigées, à la carte et en ligne, via Learning Tree AnyWare®, une plateforme technologique moderne fournissant une expérience d'apprentissage immersif et virtuel.

Nous repoussons les limites de la formation avec des solutions d'optimisation du personnel, une approche moderne améliorant l'adoption des compétences et accélérant la mise en œuvre des processus techniques et opérationnels requis pour améliorer la prestation de services TI. Parmi ces services figurent: l'évaluation des besoins, l'analyse du déficit de compétences, la prestation mixte, et les ateliers d'accélération fournis par nos instructeurs spécialisés, qui jouissent de plus de 15 ans d'expérience dans leurs disciplines respectives.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne sont pas des faits historiques, sont des énoncés prospectifs reposant sur les attentes et idées actuelles de la direction relatives aux développements futurs et à leurs effets potentiels sur Learning Tree. Lesdits énoncés comportent des incertitudes et des risques inhérents, qui sont pour un grand nombre d'entre eux difficiles à prédire et hors du contrôle de Learning Tree. Aucune garantie n'est formulée que les développements futurs affectant Learning Tree seront les mêmes que ceux anticipés. Learning Tree avertit le lecteur qu'un certain nombre de facteurs importants pourrait provoquer une variation substantielle entre les résultats réels et ceux contenus explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs. Les investisseurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, étant donné qu'ils sont basés sur des hypothèses concernant des risques et incertitudes à venir. Parmi les risques et incertitudes qui pourraient affecter Learning Tree et ses activités figurent, sans pour autant s'y limiter: notre capacité à continuer en tant qu'entreprise en activité; notre capacité à obtenir des liquidités supplémentaires, avec des volumes et des clauses acceptables pour la Société; notre capacité à inverser la tendance baissière de nos chiffres d'affaires annuels et les flux de trésorerie négatifs issus des opérations, et à obtenir des liquidités suffisantes; notre capacité à exécuter avec succès nos nouvelles stratégies, y compris à atteindre nos objectifs de réduction des coûts; la concurrence; les activités internationales, y compris les fluctuations de devises étrangères; l'embauche et la conservation de personnel qualifié; la propriété intellectuelle, y compris l'éventuelle défense dans le cadre de violations de droits; la mise en place de partenariats avec des organismes indépendants de formation et/ou fournissant du matériel formatif; l'exécution et la programmation efficaces des formations de Learning Tree; le développement technologique et l'introduction de nouvelles technologies; la rapidité d'élaboration, introduction et acceptation par le client de nos formations et autres produits; le fait que notre président du conseil et son épouse sont les propriétaires véritables d'une majorité de nos actions ordinaires en circulation; les risques associés à la cybersécurité; les variations des conditions économiques et des marchés; et les conditions climatiques hostiles, grèves, actes de guerre ou de terrorisme, et autres événements externes. Learning Tree rejette toute obligation de mise à jour des énoncés prospectifs pour refléter des événements, développements ou circonstances à venir.

Aux fins d'aider le lecteur à évaluer les facteurs et risques liés à l'activité de Learning Tree susceptibles de provoquer des variations substantielles entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs, Learning Tree aborde ce sujet dans son rapport annuel 2017 sur formulaire Form 10-K, section 1A "Risk Factors", ainsi que dans les autres dossiers déposés auprès de la SEC. Veuillez lire le formulaire 10-K, y compris sa section "Risk Factors", déposé auprès de la SEC et disponible sur le site internet de la SEC (http://www.sec.gov).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

