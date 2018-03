Learning Tree se classe premier Fournisseur de formations accréditées, dans la catégorie Certifications informatiques et en cybersécurité de l’ISACA, en Amérique du Nord pour 2017

Learning Tree International (OTCQX : LTRE) a annoncé aujourd’hui que la société avait été classée premier Organisme de formation agréé (ATO - Authorized Training Organization) ISACA en Amérique du Nord pour 2017. Learning Tree est par ailleurs l’un des rares ATO ISACA à donner des formations en Europe.

Ce partenariat d’ATO avec l’ISACA permet à Learning Tree de satisfaire les besoins des individus intéressés d’obtenir des certifications reconnues mondialement de l’ISACA, qui augmentent la valeur marchande et valident les compétences et capacités informatiques de nos participants.

« Du fait du manque de talents dans la cybersécurité qui augmente chaque jour, il est plus crucial que jamais pour les professionnels de l'informatique de posséder les compétences et références dont ils ont besoin pour combattre les menaces qui pèseront demain sur la sécurité des informations », a déclaré Richard A. Spires, le PDG de Learning Tree. « Nous sommes fiers d’être classés meilleur ATO ISACA et nous réjouissons à l’idée d’une collaboration future par l’entremise de notre partenariat. »

Webinaire ISACA/Learning Tree : Gestion des risques liés à la cybersécurité dans les entreprises – un élément clé pour la résilience d’une organisation

Jeudi 15 mars 2018 à 12h00 (Heure normale de l’Est)

Rejoignez Richard A. Spires, le PDG de Learning Tree, alors qu’il évoque les capacités principales nécessaires pour réduire les risques pour les entreprises, incluant la mise en lumière du Cadre de gestion des risques liés à la cybersécurité (Cybersecurity Risk Management Framework) du NIST et les 20 principaux contrôles de sécurité du Centre pour la sécurité sur Internet (CIS - Center for Internet Security). Les membres de l’ISACA peuvent gagner 1 CPE s’ils participent à l’événement.

Inscrivez-vous au webinaire Gestion des risques liés à la cybersécurité dans les entreprises ›

L’ISACA, une association à but non lucratif mondiale composée de plus de 135 000 membres répartis dans 188 pays, a développé et gère les certifications leaders de l’industrie suivantes, pour lesquelles Learning Tree propose des formations :

Certified Information Systems Auditor ® ( CISA ® ) (Auditeur certifié des systèmes d'information), un titre mondialement reconnu pour les professionnels de l’audit, du contrôle et de la sécurité des systèmes d'information. Plus de 130 000 personnes ont obtenu le titre CISA depuis sa création en 1978.

CISA (Auditeur certifié des systèmes d'information), un titre mondialement reconnu pour les professionnels de l’audit, du contrôle et de la sécurité des systèmes d'information. Plus de 130 000 personnes ont obtenu le titre CISA depuis sa création en 1978. Certified Information Security Manager ® ( CISM ® ) (Responsable certifié en sécurité de l'information), une désignation novatrice pour les dirigeants qui gèrent la sécurité des informations d’une entreprise. Plus de 38 000 personnes ont obtenu le titre CISM depuis sa création en 2002.

CISM (Responsable certifié en sécurité de l'information), une désignation novatrice pour les dirigeants qui gèrent la sécurité des informations d’une entreprise. Plus de 38 000 personnes ont obtenu le titre CISM depuis sa création en 2002. Certified in the Governance of Enterprise IT ® ( CGEIT ® ) (Certification en gouvernance de l’informatique d’entreprise), pour les professionnels qui gèrent, fournissent des conseils et/ou des services d’assurance, et/ou qui soutiennent autrement la gouvernance de l’informatique d’une entreprise. Plus de 7 000 professionnels ont obtenu le titre CGEIT depuis sa création en 2007.

CGEIT (Certification en gouvernance de l’informatique d’entreprise), pour les professionnels qui gèrent, fournissent des conseils et/ou des services d’assurance, et/ou qui soutiennent autrement la gouvernance de l’informatique d’une entreprise. Plus de 7 000 professionnels ont obtenu le titre CGEIT depuis sa création en 2007. Certified in Risk and Information Systems Control™ ( CRISC ™) (Certification en contrôle des risques et des systèmes d’information), pour les professionnels de l’informatique ayant une expérience dans l’identification, l’analyse et l'évaluation des risques ; la réponse au risque ; le suivi des risques ; la conception et la mise en œuvre du contrôle des systèmes d’information ; ainsi que la maintenance et le suivi du contrôle des systèmes d’information. Plus de 20 000 professionnels ont été certifiés depuis la création en 2010.

CRISC (Certification en contrôle des risques et des systèmes d’information), pour les professionnels de l’informatique ayant une expérience dans l’identification, l’analyse et l'évaluation des risques ; la réponse au risque ; le suivi des risques ; la conception et la mise en œuvre du contrôle des systèmes d’information ; ainsi que la maintenance et le suivi du contrôle des systèmes d’information. Plus de 20 000 professionnels ont été certifiés depuis la création en 2010. Certified Cybersecurity Practitioner (CSX)(Professionnel certifié en cybersécurité), pour les professionnels de l’informatique établis dans le domaine de la cybersécurité ayant au minimum un à cinq ans d’expérience. Évalue la capacité analytique d’un candidat à identifier et à résoudre des problèmes réseau et de cybersécurité de l’hôte en utilisant les connaissances et compétences fondamentales dans la cybersécurité requises d'un premier intervenant dans le monde cybernétique en pleine évolution.

« Les entreprises savent que les individus avec des certifications ISACA possèdent les connaissances et l’expérience procurant une crédibilité auprès d’un large éventail de parties prenantes à l’échelle mondiale », a expliqué Theresa Grafenstine, CISA, CGEIT, CRISC, CGAP, CGMA, CIA, CISSP, CPA, présidente du conseil d'administration de l’ISACA et directrice générale de l’activité Conseils chez Deloitte & Touche, LLP. « Étant moi-même titulaire de certifications de l’ISACA, je peux parler de l’importance de ces références et des portes qui s’ouvrent avec ces certifications. »

Pour consulter la liste des cours et des programmes, ou pour vous inscrire à une formation pour obtenir une certification ISACA chez Learning Tree, consultez le site www.LearningTree.com/ISACA.

À propos de Learning Tree International

Fondé en 1974, Learning Tree International est l’un des principaux organismes offrant des formations pratiques dans l’informatique et la gestion pour les entreprises et les organisations gouvernementales à travers le monde - incluant des solutions en salle de cours, en ligne et en direct, à la demande et mixtes personnalisées.

Plus de 2,5 millions de professionnels ont enrichi leurs compétences grâce à la vaste bibliothèque exclusive de Learning Tree et au contenu de ses partenaires, notamment : le développement Web, la cybersécurité, la gestion des programmes et des projets, Agile, les systèmes d'exploitation, le réseautage, l'informatique en nuage, le leadership, etc.

Nous allons au-delà de la formation avec des solutions d'optimisation des effectifs : une approche moderne qui facilite l'adoption de compétences et accélère la mise en œuvre de processus techniques et opérationnels requis pour améliorer la prestation des services informatiques. Ces services comprennent : des évaluations de besoins, des analyses de lacunes en termes de compétence, des livraisons mixtes et des ateliers d'accélération animés par nos instructeurs spécialisés : des professionnels ayant plus de 15 ans d'expérience dans les domaines d'activité qu'ils enseignent.

Retrouvez-nous sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ ou YouTube.

À propos de l’ISACA

Existant depuis près de 50 ans, l'ISACA® (isaca.org) est une association mondiale qui aide les individus et les entreprises à réaliser le potentiel positif de la technologie. Dans le monde actuel où la technologie est reine, l'ISACA équipe les professionnels en leur offrant des connaissances, des références, un programme éducatif et l'accès à une communauté pour leur permettre d'évoluer dans leur carrière et de transformer leurs entreprises.

L'ISACA s'appuie sur l'expertise de ses 450 000 professionnels engagés dans les domaines de l'information, de la cybersécurité, de la gouvernance, de l'assurance, des risques et de l'innovation, ainsi que sur sa filiale spécialisée dans la performance des entreprises, l'Institut CMMI®, pour contribuer à faire progresser l'innovation grâce à la technologie. Présente dans plus de 188 pays, l'ISACA compte plus de 217 branches à travers le monde et des bureaux aux États-Unis et en Chine.

Note de mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans le présent communiqué qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs fondés sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante concernant les développements futurs et leurs effets potentiels sur Learning Tree. De tels énoncés comportent des risques et incertitudes inhérents, dont bon nombre sont difficilement prévisibles et échappent généralement au contrôle de Learning Tree. Il n’est pas possible de garantir que les développements futurs affectant Learning Tree seront les mêmes que ceux anticipés. Learning Tree met en garde les lecteurs qu’un certain nombre de facteurs importants pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux qui sont exprimés, sous-entendus ou projetés dans lesdits énoncés prospectifs. Les investisseurs ne doivent pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs car ils sont fondés sur des hypothèses fondamentales concernant les risques et incertitudes futurs. Parmi ces risques et incertitudes susceptibles d’affecter Learning Tree et ses activités, on retrouve, entre autres : notre capacité à poursuivre nos activités ; notre capacité à obtenir des liquidités supplémentaires pour des montants et dans des conditions acceptables pour la Société ; notre capacité à inverser la tendance de déclin de notre chiffre d’affaires sur un an, de flux de trésorerie négatifs issus de nos opérations, et à maintenir les liquidités ; notre capacité à mettre en œuvre avec succès nos nouvelles stratégies visant à augmenter le chiffre d’affaires et à atteindre nos objectifs de réduction des coûts ; la concurrence ; les opérations internationales, incluant les fluctuations des monnaies ; notre capacité à attirer et à fidéliser des employés qualifiés ; la propriété intellectuelle, incluant le fait de devoir nous défendre face à de potentielles poursuites en contrefaçon ; la mise en œuvre de partenariats avec des fournisseurs tiers de cours et/ou de matériel pédagogique ; la fourniture et la planification efficaces des cours de Learning Tree ; les développements technologiques et l’introduction de nouvelles technologies ; le développement opportun, l’introduction et l’acceptation par les clients de nos cours et autres produits ; le fait que la majorité de nos actions ordinaires en circulation sont détenues en propriété par notre président et son épouse ; les risques associés à la cybersécurité ; les conditions économiques et de marché changeantes ; ainsi que les conditions météorologiques défavorables, les grèves, les actes de guerre ou de terrorisme et autres événements externes. Learning Tree décline toute obligation de fournir des mises à jour des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué en vue de refléter des événements ou développements futurs ou de nouvelles circonstances.

Afin d’aider le lecteur à évaluer les facteurs et risques dans les activités de Learning Tree qui sont susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, Learning Tree évoque ces risques dans l’Article 1A (Facteurs de risque) de son rapport annuel de 2016 sur Formulaire 10-K, ainsi que dans ses autres documents déposés auprès de la SEC. Veuillez lire le Formulaire 10-K, dont la chapitre « Facteurs de risque » de celui-ci, qui a été déposé auprès de la SEC et est disponible sur le site Internet de cet organisme (https://www.sec.gov).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180306006803/fr/