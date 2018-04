Legend Valve adopte la solution VMI (« Vendor Managed Inventory ») de TrueCommerce Datalliance

Le fabricant leader de systèmes de plomberie et hydroniques va utiliser la plateforme pour rationaliser les relations avec les grossistes stratégiques

CINCINNATI, le 16 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - TrueCommerce Datalliance a annoncé aujourd'hui que Legend Valve, le principal fabricant de vannes, raccords, tubes et composants pour les systèmes de plomberie et hydroniques, a adopté sa plateforme VMI (« Vendor Managed Inventory ») pour optimiser les relations avec ses grossistes stratégiques. Plus précisément, le passage au VMI améliorera la collaboration au niveau des gammes de produits, du suivi des mesures de performance et du renforcement de la confiance avec les équipes de direction des partenaires commerciaux.

« Legend Valve ne ménage aucun effort pour rendre notre réseau d'approvisionnement aussi efficace que possible », commente Larry Emmert, Vice-président des opérations chez Legend. « C'est la raison pour laquelle nous avons choisi TrueCommerce Datalliance : c'est un excellent investissement pour assurer une visibilité totale de la gestion des stocks pour nous et nos principaux partenaires commerciaux ».

Tom Hoar, Directeur des ventes de TrueCommerce Datalliance, a déclaré : « Legend Valve est une organisation tournée vers l'avenir qui veut trouver des moyens novateurs de collaborer avec ses partenaires commerciaux. Nous sommes ravis de l'avoir comme cliente - cela confirme à nouveau notre rôle de plus en plus important en tant que fournisseur leader VMI pour l'industrie manufacturière ».

TrueCommerce Datalliance fait partie de TrueCommerce, un véritable fournisseur de services gérés. Grâce aux services et applications de commerce unifié, TrueCommerce connecte les clients, les fournisseurs, les canaux et les systèmes via un réseau commercial mondial (« Global Commerce Network ») qui comprend plus de 92 000 détaillants préconnectés, distributeurs et fournisseurs de services logistiques.

