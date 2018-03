Les 60 diplomates US expulsés ont jusqu'au 05/04 pour quitter la Russie

MOSCOU, 29 mars (Reuters) - Cinquante-huit diplomates américains en poste à Moscou et deux employés américains du consulat général d'Ekaterinbourg, dans l'Oural, sont déclarés personae non gratae et devront avoir quitté la Russie au plus tard le 5 avril, a fait savoir jeudi soir le ministère russe des Affaires étrangères.

Quant au consulat général des Etats-Unis à Saint-Pétersbourg, dont le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a annoncé la fermeture, il devra suspendre ses activités dans les deux jours, a ajouté le ministère, cité par des agences de presse russes.

Ces décisions viennent en représailles à l'expulsion par les Etats-Unis de 60 diplomates russes et de la fermeture du consulat russe à Seattle, en signe de solidarité avec le Royaume-Uni qui accuse la Russie d'avoir empoisonné l'ex-agent russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia dans le sud de l'Angleterre, le 4 mars.

Une majorité de pays membres de l'Union européenne, de même que le Canada et l'Ukraine, ont également décidé lundi, de concert avec Washington, des expulsions de diplomates russes en solidarité avec le Royaume-Uni concernant l'affaire Skripal, dans laquelle Moscou nie toute implication. (Vladimir Soldatkin; Eric Faye pour le service français)