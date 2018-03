Les Bourse chinoises finissent la semaine en repli

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong, tout comme celles de Shanghai et de Shenzhen, a fini en baisse vendredi après une semaine de fluctuations sur les marchés mondiaux, tiraillés entre les craintes d'une guerre commerciale et l'optimisme suscité par l'annonce d'une rencontre historique entre le Nord-coréen Kim Jong Un et l'américain Donald Trump.

L'indice Hang Seng a cédé 0,12%, soit 39,13 points, pour clore à 31.501,97 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai à lâché 0,65% (-21,23 points) à 3.269,88 points, pour un chiffre d'affaires de 167,8 milliards de yuans (21.500,7 milliards d'euros). Il a ainsi fléchi de 1,13% sur la semaine.

L'indice de Shenzhen a perdu 0,61% (-11,38 points) à 1.863,03 points, dans un volume d'affaires de 228,4 milliards de yuans (29.265,6 milliards d'euros). Il a reculé de 1,19% au cours de la semaine.

Les investisseurs sont restés sur leur garde alors que s'achève une semaine où les marchés ont été volatils, les investisseurs étant à la fois préoccupés par des perspectives de guerre commerciale mondiale et confiants face à des prévisions économiques positives.

Les marchés sont passés de l'optimisme au pessimisme depuis la décision controversée la semaine passée du président Donald Trump d'augmenter les droits de douanes sur les importations de certains métaux, puis celle de limoger son secrétaire d'Etat, Rex Tillerson, ce qui a accru le malaise.

En revanche, l'acceptation par le président américain de participer à un sommet historique avec le leader nord-coréen Kim Jong Un portant sur le programme nucléaire de la Corée du Nord, a procuré un réel soulagement. De même la publication d'un rapport positif sur les créations d'emplois et sur les salaires aux Etats-Unis a tempéré les inquiétudes sur une hausse des taux d'intérêt.

L'attention va désormais se porter sur la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine. On escompte qu'il y sera décidé une hausse des taux d'intérêt mais sa déclaration et les commentaires du nouveau patron de la banque centrale, Jerome Powell, seront décortiqués à la recherche d'indices sur de futures hausses. Selon les spéculations, il pourrait y en avoir trois autres cette année.

"Il semble que Jay Powell s'apprête à dicter l'orientation de la politique monétaire de la banque centrale pour le reste de l'année 2018 et au-delà", a indiqué Stephen Innes, responsable des transactions Asie-Pacifique chez Oanda.

"Compte tenu de l'ampleur de cet évènement à risque, les courtiers sont quelque peu anxieux en attendant les indications sur les prévisions, donc nous devons nous attendre" à ce que l'incertitude se fasse de plus en plus sentir au fur à mesure qu'approche le moment fatidique, a-t-il expliqué.

Le géant pétrolier PetroChina a régressé de 0,93% à 5,32 dollars de Hong Kong, Tencent a cédé 0,73% à 465,20 dollars de Hong Kong et AAC Technologies a perdu 0,45% à 154,30 dollars de Hong Kong.

Le casinotier Sands China a reculé de 1% à 44,55 dollars de Hong Kong tandis que Cathay Pacific a progressé de 1,80% à 14,68 dollars de Hong Kong, l'optimisme étant de mise chez les investisseurs à la suite de la publication des résultats de la compagnie aérienne montrant un redressement au second semestre.

HSBC a gagné 0,72% à 76,95 dollars de Hong Kong et Hong Kong Exchanges and Clearing s'est replié de 2,62% à 282,00 dollars de Hong Kong.

En Chine continentale, "les marchés se trouvent dans une phase de consolidation sans orientation bien définie", a indiqué China Li Daxiao, analyste chez Yingda Securities.

Tsingtao Brewery, coté à Shanghai, a perdu 2,33% à 40,26 yuans tandis que Wuliangye Yibin, coté à Shenzhen, a fléchi de 1,45% à 76,87 yuans.

Le géant bancaire ICBC a perdu 1,55% à 6,36 yuans et China Merchants Bank a abandonné 1,28% à 30,13 yuans.

afp/rp