Les Bourses chinoises contrastées sur fond de tensions commerciales

Shanghai (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a progressé lundi après une semaine de lourdes pertes, mais les investisseurs continuent de craindre les menaces de guerre commerciale, le président américain Donald Trump poursuivant sa politique protectionniste.

L'indice Hang Seng a pris 0,79% (239,48 points) pour terminer à 30.548,77 points.

Sur le continent, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a perdu 0,60% ou 19,04 points à 3.133,72 points avec un chiffre d'affaires de 215,9 milliards de yuans (27,66 milliards d'euros).

Celui de Shenzhen a lui gagné 1,34% (23,74 points) à 1.790,35 points, dans un volume d'échanges de 255 milliards de yuans (32,67 milliards d'euros).

Fustigeant "le vol de propriété intellectuelle américaine par les Chinois", le président américain Donald Trump avait lancé les hostilités la semaine dernière en évoquant des sanctions sur les importations chinoises pouvant atteindre "60 milliards de dollars".

Washington a dans le même temps lancé une procédure contre la Chine devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur le droit des brevets. La Chine a pour sa part riposté en affirmant qu'elle "n'avait pas peur d'une guerre commerciale".

Cette annonce intervient quelque semaines après que Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium, dans le cadre de sa politique protectionniste "l'Amérique d'abord".

Pékin n'a pour sa part pas écarté la possibilité de réduire ses achats de bons du trésor américains qui sont cruciaux pour la marche de l'économie américaine. Or la Chine est le premier détenteur de titres de dette américaine, juste devant le Japon.

En janvier, Pékin détenait un peu plus de 1.168 milliards de dollars de bons du Trésor américains, soit environ 20% du total aux mains d'institutions étrangères

Ces tensions commerciales ont poussé les investisseurs asiatiques à continuer lundi à vendre leurs actions.

"On attend pour voir comment la Chine va réagir, car cela déterminera le sentiment du marché. La riposte de Pékin a été plus modérée que prévu initialement, faisant des efforts pour trouver une issue diplomatique" à la crise, a estimé Stephen Innes, chef du courtage pour l'Asie-Pacifique d'OANDA.

"Bien que la Chine est désireuse de négocier et est vraisemblablement prête à des compromis, l'incertitude et la peur vont tirer vers le bas les marchés financiers à court terme".

Les places asiatiques ont démarré la semaine en recul, mais une chasse aux bonnes affaires a permis à certaines de revenir dans le vert tandis que d'autres ont réduit leurs pertes.

Le secteur de l'énergie a fini en hausse à Hong Kong grâce à une hausse des cours du brut la semaine dernière, les opérateurs craignant des turbulences au Moyen-Orient après qu'un conseil de Donald Trump John Bolton a évoqué le retrait américain de l'accord nucléaire avec l'Iran.

"Il n'y a rien de mieux que la géopolitique pour pousser le cours du pétrole vers le haut", a estimé Greg McKenna, chef stratégiste de marché à AxiTrader.

Le géant chinois du raffinage Sinopec a bondi de 5,16% à 6,93 dollars de Hong Kong (HKD), le marché saluant un bénéfice annuel en hausse de 10%.

CNOOC a pris 2,09% dans son sillage à 11,74 HKD et PetroChina 1,49% à 5,45 HKD.

Le géant chinois de l'internet Tencent a progressé de 1,57% à 426,60 HKD et l'opérateur de casinos Galaxy Entertainment de 2,87% à 71,70 HKD. HSBC a avancé de 0,47% à 75,00 HKD.

L'assureur AIA a gagné 2,42% à 67,65 HKD et China Construction Bank 1,24% à 8,19 HKD.

Shanghai a au contraire enchaîné sa quatrième séance de baisse "sur une vague de ventes des valeurs financières, tandis que Shenzhen a été soutenue par les valeurs technologiques", selon Li Daxiao, analyste de Yingda Securities.

A Shanghai, Sinopec a dévissé de 2,78% à 6,64 yuans malgré ses bons résultats. Les valeurs de l'assurance ont également perdu du terrain: Ping An Insurance a lâché 2,87% à 68,28 yuans et New China Life Insurance 2,69% à 45,91 yuans.

Le géant bancaire ICBC a dégringolé de 4,44% à 6,02 yuans et China Merchants Bank de 3,96% à 29,11 yuans.

afp/rp