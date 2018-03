Les Bourses chinoises en hausse sur fond d'apaisement des tensions commerciales

Shanghai (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a terminé en hausse mardi dans le sillage des gains de Wall Street et sur fond d'apaisement des craintes d'une guerre commerciale provoquée par Trump.

L'indice Hang Seng a pris 0,79% (242,06 points) pour terminer à 30.790,83 points.

En Chine continentale, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a gagné 1,05% ou 32,93 points à 3.166,65 points dans un volume d'échanges de 227,1 milliards de yuans (29,09 milliards d'euros)

L'indice de la Bourse de Shenzhen a bondi de 2,20% (39,34 points) à 1.829,69 points dans un volume d'échanges de 313,3 milliards de yuans (40,13 milliards d'euros)..

Les marchés asiatiques ont profité notamment de l'apaisement des craintes de guerre commerciale qui avaient entraîné une chute des Bourses la semaine dernière après l'annonce de la décision de Trump d'imposer des droits de douanes sur les importations d'acier et d'aluminium de la Chine.

"Notre scénario de base est qu'il n'y aura pas de guerre commerciale totale", a déclaré Craig Macdonald, d'Aberdeen Standard Investments, à l'agence Bloomberg News. "C'est une façon de faire pression pour obtenir des gains pour Trump".

Un certaine volatilité risque cependant de demeurer, a-t-il estimé ajoutant que "notre sentiment est qu'ils obtiendront quelques gains plutôt que de se lancer dans une guerre totale, mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement écarter".

Des spéculations sur une visite secrète de Kim Jong Un à Pékin ont également remonté le moral des investisseurs. Si elle est confirmée, cette visite marquerait le dernier développement vers un apaisement des tensions dans la péninsule coréenne.

A Hong Kong , le géant de l'internet Tencent a gagné 1,31% à 432,20 dollars de Hong Kong (HKD) et AAC Technologies a bondi de 4,69% à 151,70 HKD.

Le géant des casinos Wynn Macau a bondi de 4,27% à 29,30 HKD tandis que PetroChina prenait 0,92% à 5,50 HKD.

HSBC a progressé de 0,13% à 75,10 HKD et China Mobile a gagné 3,12% à 72,75 HKD tandis que l'assureur China Life terminait en hausse de 0,68% à 22,20 HKD.

Mais China Southern Airlines, le plus grand transporteur aérien d'Asie, a chuté de 1,83% malgré un bond de 18% de son bénéfice l'an dernier grâce à une concentration accrue sur les routes intérieures rentables et à une devise chinoise plus forte.

Les valeurs en Chine continentale ont également été stimulées par un yuan plus fort et les données montrant que les bénéfices industriels ont augmenté de 16,1% d'une année sur l'autre pour atteindre 968,9 milliards de yuans au cours des deux premiers mois de l'année.

La banque centrale chinoise a relevé mardi son taux de référence officiel du yuan - qui fixe la marge de fluctuation de la monnaie - à 6,2816 pour un dollar, le niveau le plus élevé depuis août 2015.

"Les marchés ont été encouragés par la reprise à Wall Street et la croissance industrielle solide ", a déclaré Zhang Yanbing, analyste chez Zheshang Securities.

Les valeurs financières ont progressé à Shanghai. Citic Securities a gagné 1,66% à 18,32 yuans (CNY) et Shanghai Chinafortune a bondi de 9,28% à 13,66 CNY.

Certaines actions se sont envolées apparemment parce que leurs noms contenaient des caractères similaires ou des références vagues à Kim Jong Un. Les investisseurs individuels chinois sont connus pour faire des choix d'achat basés sur la superstition.

A Shanghai, Changbai Mountain Tourism a bondi de 10% à 11,97 CNY et à Shenzhen Dongguan Golden Sun Abrasives, une société qui fabrique des produits tels que le papier de verre, a également bondi de 10% à 26,90 CNY.

afp/rp