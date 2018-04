Les Bourses chinoises en hausse tirées par le pétrole

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a fini en hausse mardi, les valeurs de l'énergie étant soutenues par la hausse des cours du brut et par le bond de 40% du géant russe de l'aluminium Rusal à la suite du report des sanctions américaines le visant.

L'indice Hang Seng Index a gagné 1,26% (381,84 points) à 30.636,24 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a gagné 1,99% (60,92 points) à 3.128,93, dans des échanges de 195,6 milliards de yuan (253,5 milliards d'euros) et celui de Shenzhen 2,28% (40,21 points) à 1.804,41 points, dans un volume de 256,9 milliards de yuan (332,9 milliards d'euros).

Les cours du pétrole continuaient de grimper mardi en Asie, portés par les espoirs de maintien de limitation de l'offre et les craintes de voir les Etats-Unis imposer à nouveau des sanctions à l'Iran.

Les cours sont à leur plus haut en trois ans et demi, les marchés choisissant d'ignorer des informations selon lesquelles l'Iran n'est pas favorable à une prolongation de l'accord de limitation de la production conclu par l'Opep et d'autres producteurs dont la Russie.

"Au delà des tensions au Moyen-Orient, les anticipations d'une baisse des stocks américains ont nourri la hausse des cours pétroliers" a déclaré Jingyi Pan, analyste chez IG Markets à Singapour.

Sinopec a mené la hausse des valeurs pétrolières cotées à Hong Kong en bondissant de 2,29% à 7,60 dollars de Hong-Kong (HKD), et PetroChina de 0,69%, tandis que CNOOC a pris 0,78% à 12,90 HKD.

L'action Rusal s'est envolée de 43,42% à 2,18 HKD. Le Trésor américain a indiqué lundi dans un communiqué qu'il repoussait au 23 octobre la date à laquelle il sera demandé aux partenaires et investisseurs du fabricant d'aluminium russe contrôlé par l'oligarque Oleg Deripaska de cesser leurs activités avec Rusal.

Les Etats-Unis avaient à l'origine donné jusqu'au 5 juin aux entreprises et investisseurs commerçant avec Rusal pour se désengager, dans le cadre d'un train de sanctions annoncées début avril, provoquant une chute des deux-tiers de l'action Rusal, dont l'effet immédiat fut de faire partir en fumée des milliards de dollars de capitalisation boursière

"Le marché voit clairement cela comme une lumière au bout du tunnel pour Rusal", a commenté Oliver Nugent, analyste chez ING, auprès de l'agence de presse Bloomberg News.

Par ailleurs, les yeux sont maintenant tournées vers la croissance américaine du premier trimestre, dont une estimation officielle sera publiée vendredi.

"Il ne fait pas doute que le chiffre du PIB américain sera crucial pour prolonger la hausse du dollar, alors que le renforcement de la croissance américaine, face au ralentissement en Asie et en Europe, fait le jeu de la remontée du dollar", a commenté Stephen Innes, responsable du trading Asie-Pacifique chez OANDA.

La société Internet Tencent a pris 0,66% à 396,60 HKD et l'opérateur de casinos de Wynn Macau 4,74% à 30,95 HKD, mais AAC Technologies s'est replié de 0,08% à 118,90 HKD, dans le sillage de ses baisses précédentes, après un rebond prématuré plus tôt dans la journée, toujours affecté par les inquiétudes sur la croissance mondiale des ventes dans le domaine des smartphones, dont avait été victime vendredi le géant américain de la technologie Apple.

HSBC a cependant pris 0,84% à 77,65 HKD et China Mobile et 1,58% à 74 HKD.

En Chine continentale, les actions ont rebondi, les investisseurs prenant au sérieux la volonté du gouvernement de tenter de relancer la demande finale, ont indiqué les opérateurs. Le Politburo réuni sous l'autorité du président Xi Jinpinga a fait lundi référence à ce choix et souligné le sain développement des marchés des actions, des obligations, des changes et immobiliers en Chine.

"Les marchés ont été largement soutenus par les signaux envoyés par la réunion du Politburo, qui a renforcé la confiance des investisseurs dans l'économie chinoise" a expliqué Li Daxiao, analyste chez Yingda Securities.

Les compagnies d'assureurs sont montées plus haut, Ping An Insurance prenant 2,42% à 66,56 yuan et New China Life Insurance 4,13% à 43,92 yuan.

Les actions des banques ont progressé à Shanghai, ICBC gagnant 1% à 6,08 yuan et la China Construction Bank 1,75% à 7,56 yuan.

afp/rp