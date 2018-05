Les Bourses chinoises finissent dans le rouge

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a fini mercredi en repli de 0,13%, dans le sillage de Wall Street affectée par la montée du taux d'emprunt de la dette américaine, tandis que Shanghai et Shenzhen ont reculé respectivement de 0,71% et 0,41%.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 41,83 points à 31'110,20 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a perdu 22,55 points, à 3169,57 points, dans un volume d'affaires de 174,6 milliards de yuans (23,16 milliards d'euros).

A Shenzhen, l'indice composite a perdu 7,61 points à 1832,27 points, dans un volume d'échanges de 227,3 milliards de yuans (30,18 milliards d'euros).

Mardi, la Bourse de New York a terminé dans le rouge, les investisseurs faisant preuve de fébrilité face à la montée des taux d'emprunt de la dette des Etats-Unis sur le marché obligataire.

La publication en début de journée d'indicateurs économiques plutôt favorables sur les ventes au détail et l'activité manufacturière dans la région de New York ont alimenté l'optimisme sur la croissance économique des Etats-Unis au deuxième trimestre.

Cela a renforcé l'idée que la banque centrale américaine (Fed) allait continuer à relever cette année ses taux directeurs pour éviter une surchauffe de l'économie américaine et endiguer les risques d'inflation incontrôlée, favorisant par ricochet la progression des taux d'intérêt sur le marché obligataire.

Les investisseurs ont gardé un oeil aussi sur la Corée du Nord, qui a a menacé mercredi d'annuler le sommet prévu le mois prochain entre Kim Jong Un et Donald Trump si Washington cherchait à l'acculer à renoncer unilatéralement à son arsenal nucléaire.

Pyongyang a également annulé une rencontre de haut niveau avec la Corée du Sud pour protester contre des exercices militaires annuels en cours entre Séoul et Washington, qualifiés de "provocation".

Sur le front des valeurs, Tencent a perdu 0,45% à 396,20 dollars de Hong Kong, Sun Hung Kai Properties 0,62% à 128,20 dollars de Hong Kong et AIA 0,62% à 72,65 dollars de Hong Kong.

Le secteur pétrolier a été mitigé, CNOOC progressant de 1,42% à 14,24 dollars de Hong Kong et PetroChina cédant 0,16% à 6,14 dollars de Hong Kong.

AAC Technologies a gagné 2,45% à 112,80 HKD, au lendemain d'un plongeon de près de près de 5%, et HSBC a gagné 0,13% à 78,05 HKD.

En Chine continentale, les places financières ont terminé en recul, les investisseurs surveillant prudemment les négociations commerciales engagées entre les Etats-Unis et la Chine.

Le vice-Premier ministre chinois Liu He est à Washington cette semaine pour reprendre les négociations Chine-Etats-Unis en vue d'éviter une guerre commerciale entre les deux puissances.

"Les négociations sont en cours", a expliqué Zhang Gang, stratégiste chez Central China Securities.

Sur la table des négociateurs, outre la réduction du déficit commercial des Etats-Unis de 200 milliards de dollars voulue par Washington, le dossier du géant chinois des télécoms ZTE.

Les États-Unis, qui accusent le géant chinois des télécoms d'avoir violé ses engagements sur des embargos commerciaux contre l'Iran et la Corée du Nord, avait interdit mi-avril pendant sept ans l'exportation de composants électroniques américains destinés à ZTE, comme les microprocesseurs indispensables à ses smartphones.

Beijing Sanyuan Foods a gagné 1,57% à 5,84 yuans et Yili 1,85% à 27,57 yuans. CITIC bank a chuté de 1,94% à 6,57 yuans et Bank of China de 1,03% à 3,85 yuans.

