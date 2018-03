Les Bourses chinoises finissent dans le vert

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a terminé en très légère hausse lundi (+0,04%), les investisseurs restant prudents à la veille d'une réunion cruciale de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice Hang Seng a pris 11,79 points à 31.513,76 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a progressé de 0,29% (9,37 points) à 3.279,25 points, avec un volume d'échanges de 169,8 milliards de yuans (21,79 milliards d'euros).

L'indice de Shenzhen a lui progressé de 0,27% (5,02 points) à 1.868,05 points, avec un chiffre d'affaires de 227,1 milliards de yuans (29,15 milliards d'euros).

Les places chinoises tentent tant bien que mal de rester sur une tendance haussière après avoir fluctué la semaine dernière, inquiètes d'une possible guerre commerciale mondiale.

Les investisseurs gardaient également un oeil sur les développements à Washington, après que Donald Trump s'en est pris dimanche avec virulence à l'intégrité de l'équipe du procureur spécial Robert Mueller.

Ce dernier enquête sur les soupçons de collusion en 2016 entre l'équipe de campagne Trump et la Russie et tente aussi de déterminer si le président s'est rendu coupable d'entrave à la justice.

Des élus républicains ont pour leur part mis en garde contre la tentation de son éventuel renvoi. Pour Greg McKenna, chef stratégiste de marché à AxiTrader a averti que si Mueller était évincé, les marchés ne sortiront pas indemnes.

Les investisseurs sont focalisés cette semaine sur la réunion de deux jours du comité de politique monétaire de la Fed qui sera la première sous le mandat de Jerome Powell.

La banque centrale devrait de nouveau relever ses taux directeurs, comme attendu, mais ce sont les commentaires du nouveau patron qui seront scrutés de près par le marché pour déterminer le nombre de hausse des taux prévus encore cette année. Certains analystes s'attendent même à trois autres hausses, en raison de la solidité de l'économie américaine.

"Les marchés luttent pour rester dans le vert, étant donné tous les vents contraires potentiels qui soufflent", a estimé Stephen Innes, chef des transactions pour l'Asie-Pacifique à OANDA. "

"Qu'il s'agisse de la Maison Blanche avec ses positions intempestives, ou d'une escalade dans la guerre commerciale mondiale, ou du scandale politique qui secoue le Japon, autant de facteurs auxquels les marchés sont confrontés en tentant de trouver un équilibre", a-t-il poursuivi. "Quand vous êtes face à la possibilité d'une Fed plus offensive, il n'est pas étonnant que le sentiment de risque dans les échanges continue à être faible", a-t-il ajouté.

L'opérateur de casinos Galaxy Entertainment a grimpé de 2,44% à 71,50 dollars de Hong Kong (HKD) et le géant de l'énergie CNOOC de 1,07% à 11,34 HKD. HSBC a grignoté 0,26% à 77,15 HKD.

AAC Technologies a lui cédé 1,36% à 152,20 HKD, et Tencent 0,73% à 461,80 HKD. a

CK Hutchison Holdings a reculé de plus de 2% à 96,85 HKD après que son patron Li Ka-shing, l'homme le plus riche de Hong Kong, eut finalement annoncé son départ à la retraite.

CK Asset Holdings s'est replié de 0,64% à 69,55 HKD.

Sur le continent, les indices chinois ont fini en hausse limitée, alors que Pékin a annoncé un remaniement de son équipe économique pour s'attaquer aux risques financiers.

"La nomination du nouveau gouverneur de la Banque centrale et de celle d'un proche conseiller du président Xi Jinping comme vice-Premier ministre, deux experts, rassure quelque peu les investisseurs", a indiqué Li Daxiao, analyste de Yingda Securities.

La Parlement chinois a approuvé la nomination de Liu He, un diplômé d"Harvard et un des 25 plus hauts dirigeants du Parti communiste chinois, au poste de vice-Premier ministre, chargé vraisemblablement de superviser les secteurs de l'économie et des finances.

Yi Gang, actuel vice-gouverneur de la banque centrale chinoise (PBOC), au profil réputé réformiste, a été lui nommé à la tête de l'institution, un signe de continuité à l'heure où celle-ci voit ses pouvoirs de supervision financière renforcés.

Les compagnies d'assurances ont été à la fête à Shanghai, Ping An Insurance s'envolant de 4,68% à 73,81 yuans et New China Life Insurance prenant 1,48% à 52,74 yuans.

Les banques ont également fini en hausse à Shanghai: le géant bancaire ICBC avançant de 0,63% à 6,40 yuans et China Merchants Bank de 1,92% à 30,71 yuans.

afp/rp