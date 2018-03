Les Bourses chinoises finissent en baisse

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong terminé en baisse mercredi, effaçant les gains du début de séance malgré la bonne tenue des valeurs énergétiques, alors que les investisseurs restent prudents avant la fin d'une réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice Hang Seng a perdu 0,43%, soit 135,41 points, à 31.414,52 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a reculé de 0,29% (9,69 points) à 3.280,95 points dans un volume d'échanges de 208,6 milliards de yuans (26,78 milliards d'euros).

L'indice de Shenzhen a perdu 0,73% (13,72 points) à 1.858,61 points dans un volume d'échanges de 272,9 milliards de yuans (35,04 milliards d'euros).

Les cambistes on été stimulés en début de séance par l'annonce mardi de l'American Petroleum Institute d'une réduction des stocks américains de pétrole qui a dopé les cours de brut.

Cette annonce a fait naître l'espoir d'une reprise de la demande dans la première économie mondiale. Les données officielles du gouvernement américain seront publiées plus tard mercredi.

PetroChina a gagné 2,43% à 5,47 dollars de Hong Kong (HKD), CNOOC 1,93% à 11,64 HKD et Sinopec 2,28% à 6,74 HKD.

Les investisseurs attendaient les résultats de la réunion de la Fed et les remarques de son nouveau président Jerome Powell seront analysées dans l'espoir d'obtenir de nouvelles indications sur les projets de hausse taux d'intérêt de l'institution pour le reste de l'année.

Les craintes qu'il s'engage sur un rythme de hausse plus rapide que prévu ont ébranlé les marchés mondiaux depuis le début du mois de février, alors que les traders envisagent la fin d'une décennie de liquidités bon marché qui a déclenché une hausse des actions.

Stephen Innes de OANDA, a déclaré qu'il y aurait probablement des changements dans les déclarations précédentes de la banque. "Depuis la réunion de décembre, l'inflation a montré des signes de reprise, bien que la dernière série de données puisse remettre en question ce point de vue ", a-t-il ajouté.

AAC Technology a perdu 3,46% à 153,50 HKD et Tencent 0,86% à 462,60 HKD, alors que les sociétés du secteur de la technologie craignent l'imposition de nouvelles règles après l'affaire des fuites de données de Facebook.

HSBC a cédé 0,13% à 76,85 HKD et China Mobile 0,75% à 72,30 HKD.

De leur côté, les places de Chine continentale on souffert de prises de bénéfices.

"Le marché de Shanghai a perdu de l'élan après avoir échoué à franchir le niveau des 3.300 points", a déclaré Zhang Yanbing, analyste chez Zheshang Securities. M. Zhang a ajouté que les inquiétudes concernant l'impact de la hausse attendue des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine ont également affecté les cambistes.

Les compagnies d'assurance ont été parmi les plus grands perdants à Shanghai. Ping An Insurance a abandonné 0,36% à 73,82 yuans (CNY) et New China Life Insurance a chuté de 4,64% à 49,51 CNY.

La brasserie Tsingtao cotée à Shanghai a perdu 1,44% à 39,68 CNY, tandis que la brasserie Wuliangye Yibin cotée à Shenzhen a perdu 1,49 % à 74,52 CNY.

