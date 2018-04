Les Bourses chinoises finissent en baisse

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses de Hong Kong et de Chine continentale ont terminé la semaine en recul, les actions du secteur technologique suivant la baisse subie par Apple la veille aux Etats-Unis et celles de l'immobilier étant affectées par les inquiétudes sur les taux d'intérêt.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a baissé de 0,94%, soit 290,11 points, à 30.418,33 points.

En Chine continentale, à la Bourse de Shanghai, l'indice composite a baissé de 1,47%, soit 45,84 points, à 3.071,54 points, dans un volume de transactions de 185 milliards de yuans (23,8 milliards d'euros).

A la Bourse de Shenzhen, l'indice composite a perdu 2%, soit 36,30 points, à 1.778,34 points, dans des échanges de 262 milliards de yuans (33,7 milliards d'euros).

Alors que les inquiétudes sur la crise syrienne et le risque d'une guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis avaient freiné les opérateurs, l'attention s'est déplacée vers la vie des entreprises, la saison de leurs publications de résultats battant son plein.

Les trois indices de Wall Street ont terminé dans le rouge jeudi, le Nasdaq cédant en particulier 0,78%, tirés vers le bas par les résultats mitigés de quelques groupes, un accès de faiblesse du secteur technologique, Apple en tête, et une légère inquiétude face à la montée des rendements sur le marché obligataire.

Apple est pénalisé par le pessimisme de son fournisseur Taiwan Semiconductor Manufacturing, qui a prévu une baisse d'un milliard de dollars de ses ventes au premier trimestre 2018, pour cause de marché mondial décevant selon les analystes. La nouvelle laisse en particulier craindre une perte de vitesse du secteur du smartphone, très important pour les géants de la technologie comme Apple ou Samsung.

Les fournisseurs d'Apple cotés en Asie et d'autre firmes technologiques ont vu leurs actions baisser. A Hong Kong, AAC Technologies a plongé de 7,26% à 121,30 HKD et Tencent de 1,38% à 400,20 HKD .

Les actions du secteur de l'énergie ont baissé après la hausse des cours du pétrole jeudi, causée par des déclarations saoudiennes jugées positives sur la valorisation de l'or noir.

Les investisseurs attendaient une réunion vendredi à Jeddah des représentants de l'Opep et de leurs dix partenaires, dont la Russie, concernant le suivi de leur accord de réduction de la production, qui pourrait être prolongé au-delà de l'échéance prévue à fin 2018.

Sinopec a chuté de 2,60% à 7,50 HKD et CNOOC de 2,42% à 2,92 HKD, tandis que PetroChina a reculé de 1,18% à 5,87% HKD . Les trois actions avaient progressé jeudi.

Les actions du secteur immobilier ont été affectées par des craintes de voir les autorités monétaires de Hong Kong souhaiter le soutien du dollar de Hong-Kong, en principe arrimé au dollar américain, par une politique de taux d'intérêts qui pourrait pénaliser l'investissement dans le logement.

L'Autorité monétaire de Hong Kong, banque centrale de facto du territoire, a injecté des milliards de dollars dans le système financier, afin de soutenir sa monnaie, qui est à la parité de 7,85 dollars de Hong Kong pour un dollar américain, la plus faible de la bande de fluctuation qui lui est autorisée.

Son action a fait baisser la liquidité sur le marché et provoqué une tensions sur les taux d'intérêt, ce qui pourrait renchérir les coûts d'emprunt dans l'immobilier.

L'action Sun Hung Kai Properties a perdu 1,36% à 123,10 HKD et celle de Sino 1,20% à 13,18 HKD. New World Development a baissé de 0,53% 11,32 HKD .

Les actions de Chine continentale ont aussi reculé, sous l'effet de prises de bénéfices. Jeudi, elles avaient été stimulées par l'abondance de liquidités car la banque centrale chinoise avait réduit le montant de liquidités que les prêteurs doivent garder en réserve afin de libérer des fonds pour les petites entreprises, mesure qui prendra effet le 25 avril.

La banque centrale chinoise avait injecté jeudi 190 milliards de yuans dans le système bancaire pour "maintenir une liquidité raisonnable et stable", mais l'efficacité sur le marché financier était jugée décevante, selon les observateurs.

"L'abaissement du ratio de réserves obligatoires n'a pas soutenu le marché autant qu'espéré", a indiqué à l'AFP Zhang Qi analyste chez Haitong Securities. "Cette année, le marché est globalement faible et les investisseurs n'ont pas tellement confiance. Les tensions commerciales sino-américaines ont aussi récemment fait apparaitre des nuages sur le marché", a expliqué cette source.

Les compagnies pétrolières ont reculé à Shanghai. PetroChina a perdu 1,42% à 7,64 yuans et Sinopec 1,01% à 6,83 yuans. Les banques ont aussi perdu du terrain à Shanghai. China Construction Bank a cédé 0,54% à 7,37 yuans et Bank of China 0,26% à 3,78 yuans.

afp/jh