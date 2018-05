Les Bourses chinoises soutenues par la baisse des tensions commerciales

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont fini en hausse lundi, soulagées par l'annonce d'un accord de principe entre la Chine et les Etats Unis pour réduire le déficit commercial.

L'indice Hang Seng a progressé de 0,60% (186,44 points) à 31.234,35 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a grimpé de 0,64% (20,54 points) à 3.213,84 points dans un volume d'affaires de 202,7 milliards de yuans (26,99 milliards d'euros).

L'indice de Shenzhen a progressé de 1,05% (19,27 points) à 1848,06 points, dans un volume d'échanges de 258,5 milliards de yuans (34,45 milliards d'euros).

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a confirmé dimanche la suspension de l'augmentation des tarifs douaniers sur les marchandises américaines et chinoises au lendemain de l'annonce d'un "consensus" entre les deux pays pour réduire le déficit commercial américain.

"Nous nous sommes mis d'accord sur un cadre", a-t-il déclaré sur Fox News, évoquant un accord pour "suspendre les taxes" pendant la mise en oeuvre ce cadre.

"Ce dernier accord sur le commerce entre la Chine et les Etats-Unis suggère que les deux parties sont heureuses d'avoir éviter une surenchère dans la redoutable escalade et qu'elles travaillent en vue d'un accord commercial bilatéral plus favorable aux marchés", a indiqué Stephen Innes, responsable de la région Asie Pacifique chez Oanda.

Le manque de précisions qui entoure "intentionnellement les déclarations des deux parties reflète une grande divergence, mais il y a un début de consensus, plus ou moins, pour combler le fossé" entre elles, a-t-il ajouté. "Le pire des scénarios possibles étant évité, le marché devrait considérer d'un bon oeil les dernières négociations sur le commerce.

Les investisseurs vont surveiller cette semaine la publication mercredi des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), en quête de nouveaux indices sur un prochain relèvement des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

Comme s'y attendaient les marchés, la Fed a choisi, en début de mois, de temporiser en laissant les taux inchangés alors que deux ou trois autres relèvements sont attendus cette année.

La prochaine réunion monétaire est prévue les 12 et 13 juin.

Sur le front des valeurs, AAC Technologies a bondi de 4,67% à 118,70 dollars de Hong Kong (HKD), AIA de 3,06% à 74,20 HKD et Rusal de 5,43% à 1,94 HKD.

Lenovo a gagné 2,12% à 3,85 dollars de Hong Kong, Wynn Macau 3,44% à 30,05 HKD et CNOOC 0,41% à 14,52 HKD.

HSBC a progressé de 0,71% à 77,80 HKD et Sun Hung Kai Properties de 0,71% à 128,30 HKD.

En Chine continentale, "la trêve entre la Chine et les Etats-Unis a joué un rôle décisif dans la progression du marché", a expliqué Li Daxiao, analyste chez Yingda Securities. "Je pense que cette nouvelle va changer l'attitude prudente des investisseurs".

A Shanghai, TCL Corporation a gagné 1,23% à 3,29 yuans et Haige Communications 2,06% à 10,41 yuans.

China Unicom a gagné 3,09% à 6,00 yuans et CITIC Guoan Group 1,52% à 6,69 yuans.

afp/rp