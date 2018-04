Les Bourses chinoises terminent en baisse

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a terminé en baisse lundi, le marché s'inquiétant de répercussions possibles des frappes en Syrie tandis que les sociétés du secteur de l'immobilier souffraient de craintes de hausses des taux d'intérêt.

L'indice Hang Seng a cédé 1,60% ou 492,79 points à 30.315,59 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a perdu 1,53% ou 48,40 points à 3.110,65 points dans un volume de transactions de 192,2 milliards de yuans (24,83 milliards d'euros).

L'indice composite de Shenzhen s'est replié de 0,52% ou 9,61 points à 1.824,77 points dans un volume de transactions de 258,5 milliards de yuans (33,40 milliards d'euros).

Les sociétés immobilières de Hong Kong ont souffert des craintes d'une fin de l'ère des taux d'intérêt bas, alors que la banque centrale de la ville, l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA, Hong Kong Monetary Authority) est forcée de soutenir le dollar de Hong Kong (HKD), qui a atteint le niveau de 7,85 HKD pour un dollar.

L'HKMA a indiqué vendredi être intervenue sur les marchés pour soutenir le dollar local qui évolue à son plus bas niveau depuis 33 ans en rachetant aux banques 415 millions HKD.

Chang Liu, économiste de Capital Economics, a averti que la décision de la HKMA pourrait faire augmenter les taux d'intérêt, ce qui pourrait affecter le marché immobilier - parmi les plus chers au monde - et avoir des répercussions sur l'économie.

Il y a eu de fortes pertes dans le secteur immobilier à Hong Kong. Sun Hung Kai Properties a chuté de 2,86% à 125,50 HKD, Henderson Land a perdu 1,55% à 50,90 HKD et Country Garden a plongé de 3,87% à 15,90 HKD.

Parmi les autres entreprises, le géant de l'énergie PetroChina a chuté de 1,93% à 5,59 HKD et l'exploitant de casinos Galaxy Entertainment a perdu 2,96% à 68,80 HKD.

Le géant de l'internet Tencent a perdu 1,23% à 403,00 HKD, HSBC a cédé 0,46% à 75,95 HKD et l'assureur AIA était en baisse de 3,97% à 67,70 HKD.

La Bourse de Shanghai a baissé dans le sillage de Hong Kong.

"Les marchés chinois ont été largement affectés par la baisse de Hong Kong, les investisseurs évaluant l'impact de la faiblesse du dollar de Hong Kong et les possibilités d'une autre série de frappes menées par les États-Unis en Syrie ", a déclaré Zhang Gang, analyste chez Central China Securities.

Le géant bancaire ICBC a perdu 3,48% à 5,82 yuans (CNY) et China Construction Bank a reculé de 4,31% à 7,33 CNY. Les actions de sociétés ayant des liens avec Hainan ont bondi aujourd'hui après que le président Xi Jinping a annoncé vendredi que la Chine établirait une nouvelle zone de libre-échange et un nouveau port, dans le sud de l'île de Hainan.

China Hainan Rubber Industry Group, coté à Shanghai, et Hainan RuiZe New Building Material, coté à Shenzhen, ont tous deux progressé de 10%, la variation maximale quotidienne autorisée, à 6,80 CNY et 13,63 CNY respectivement.

afp/rp