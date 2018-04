Les Bourses chinoises terminent en hausse, aidées par Wall Street

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses de Hong Kong et de Chine continentale ont fini en hausse mercredi, dans le sillage des autres places asiatiques, tirées par Wall Street et l'annonce la veille d'un assouplissement monétaire de la banque centrale chinoise (PBOC).

A Hong Kong, l'indice composite Hang Seng a gagné 0,74%, soit 221,50 points, à 30.284,25 points, après quatre séances d'affilée de repli.

En Chine continentale, à la Bourse de Shanghai, l'indice composite a terminé sur une progression de 0,80%, soit 24,60 points, à 3.091,40 points dans un volume de transactions de 202,2 milliards de yuans (26,01 milliards d'euros).

De son côté, la Bourse de Shenzhen a grimpé de 1,08%, ou 19,28 points, à 1.803,84 points, dans un volume de transactions de 292,3 milliards de yuans (37,59 milliards d'euros).

Les Bourses asiatiques ont été inspirées par l'élan de la Bourse de New York, elle-même portée par de bons résultats d'entreprises (Netflix, Goldman Sachs, Johnson & Johnson).

L'annonce par la Chine de son intention de lever, d'ici à cinq ans, les restrictions empêchant les constructeurs automobiles étrangers de contrôler leur filiale locale, a également soutenu les marchés, tout comme la baisse d'un point du taux des réserves obligatoires des banques décidée par la banque centrale chinoise.

Cette dernière mesure est destinée à soutenir les entreprises du pays en encourageant le crédit et entrera en vigueur le 25 avril, a annoncé la PBOC mardi.

Autre raison pour les places de s'enthousiasmer: le président américain Donald Trump a évoqué mardi la tenue de discussions "à très haut niveau" avec Kim Jong Un à l'approche de sa rencontre, "probablement début juin", avec le dirigeant nord-coréen.

Les marchés ont profité d'une "bouffée d'air pur alors que l'attention des courtiers se tourne vers les indicateurs et les résultats d'entreprises", les risques géopolitiques passant au second plan, estime Stephen Innes, analyste de la maison de courtage Oanda. Les opérateurs demeurent toutefois "prudents car ils savent qu'un tweet présidentiel capable de tout bouleverser est toujours possible", ajoute-t-il.

Sur le marché boursier de Hong Kong, les énergéticiens ont profité de chiffres indiquant une baisse des stocks de pétrole américain. CNOOC a avancé de 1,60% à 12,68 dollars de Hong Kong (HKD) et PetroChina de 1,81% à 5,62 HKD.

Le géant de l'internet Tencent a pris 0,70% à 400,00 HKD, alors que l'opérateur de casinos Wynn Macau a bondi de 4,74% à 30,95 HKD.

La banque HSBC a progressé de 0,27% à 75,65 HKD tandis que l'assureur AIA a gagné 2,37% à 69,05 HKD.

Les annonces de la Chine concernant l'industrie automobile ont affecté les constructeurs du pays. Le titre de BAIC a plongé de 10,19% à 8,02 HKD, celui de Dongfeng a reculé de 3,95% à 8,27 HKD et Brilliance China a abandonné 9,41% à 12,90 HKD.

Sur la place de Shanghai, les valeurs bancaires ont été recherchées après la décision sur les réserves obligatoires. ICBC a enregistré une hausse de 1,55% à 5,88 yuans (CNY) et Bank of China a progressé de 0,53% à 3,78 CNY.

Les valeurs technologiques ont rebondi, China National Software & Service signant un gain de 10% à 18,58 CNY à la Bourse de Shanghai, tout comme Sinosun Technology (cotée à la Bourse de Shenzhen), à 9,13 CNY.

afp/jh