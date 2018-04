Les Bourses chinoises terminent en hausse après le discours de Xi Jinping

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont clôturé en hausse mardi, stimulées par le discours du président Xi Jinping prônant une "nouvelle phase" d'ouverture de l'économie chinoise qui a tempéré les craintes de conflit commercial avec les Etats-Unis.

L'indice Hang Seng a progressé de 1,65%, soit 499,16 points, à 30.728,74 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a gagné 1,66% ou 52,03 points, à 3.190,32 points dans un volume d'échanges de 206,1 milliards de yuans (environ 26,6 mds EUR).

L'indice composite de Shenzhen a pris 0,51% ou 9,39 points, pour terminer à 1.841,22 points dans un volume d'échanges de 279,2 milliards de yuans (environ 36 M EUR).

Après avoir commencé la séance prudemment, les investisseurs ont été encouragés par le discours du président Xi Jinping prônant une nouvelle phase d'ouverture économique .

Le dirigeant a promis mardi au Forum de Boao pour l'Asie une "nouvelle phase" d'ouverture de l'économie chinoise, avec notamment une baisse "considérable" dès cette année des taxes sur les importations d'automobiles.

"La Chine ne cherche pas l'excédent commercial! Nous espérons sincèrement muscler nos importations", a assuré Xi Jinping, alors que l'énorme déficit des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine -- 375 milliards de dollars en 2017 selon Washington -- est l'un des principaux griefs du président américain à l'encontre de Pékin.

"Le discours de Xi Jinping envoie un signal positif au marché puisqu'il soutient la mondialisation et l'ouverture plus large du marché chinois", a commenté Linus Yip, stratège chez First Shanghai Securities, cité par Bloomberg News.

"Les investisseurs étaient très préoccupés par les querelles commerciales tandis que son discours a calmé leurs nerfs. Néanmoins, à court terme, les inquiétudes liées au conflit commercial demeurent, dans la mesure où la représentation de M. Xi est une représentation de très long terme", a-t-il ajouté.

Les constructeurs automobiles ont été affectés par les propos de M. Xi, qui prévoient d'ouvrir plus grand l'accès de l'étranger au marché automobile chinois.

BAIC a chuté de 7,13% à 8,86 HKD, Dongfeng a glissé de 1,13% à 8,74 HKD et Brilliance China a cédé 3,04% à 16,60 HKD.

Dans le secteur technologique, ACC Technology a grimpé de 6,80% à 147,70 HKD et Tencent de 1,76% à 417,20 HKD. L'exploitant de casinos Wynn Macau a progressé de 5,57% à 28,45 HKD.

Bénéficiant de la hausse des prix du pétrole, le géant de l'énergie CNOOC a avancé de 2,30% à 11,54 HKD et Sinopec de 1,51% à 7,38 HKD.

Le géant bancaire HSBC a gagné 0,67% à 74,70 HKD et l'assureur AIA de 0,88% à 68,40 HKD.

En Chine continentale aussi, l"humeur du marché a été stimulée par le discours de M. Xi", a souligné Li Daxiao, analyste chez Yingda Securities.

Les actions automobiles étaient mitigées. Sur la place de Shenzhen, Changan Automobile a progressé de 0,99% à 11,17 yuans et BYD de 0,57% à 56,66 yuans.

Cotés à Shanghai, SAIC Motor a cédé 0,23% à 33,97 yuans.

Parmi les valeurs bancaires, ICBC a bondi de 4,44% à 6,12 yuans et China Construction Bank de 6,11% à 7,81 yuans.

afp/jh