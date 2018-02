Europe : Les Bourses européennes, attentistes, terminent dans le rouge

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont presque toutes terminé mercredi dans le rouge, se montrant attentistes alors que Wall Street hésitait sur la direction à prendre.

La Bourse évolue "dans des limites assez étroites avec des volumes plus faibles, ce qui est le signe d'un marché attentiste réagissant en fonction de facteurs techniques" maintenant que les banques centrales se sont exprimées, que les données macroéconomiques sont connues et que la saison des résultats touche à sa fin, a analysé Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant bleu Gestion.

L'Eurostoxx 50 a cédé 0,55%.

L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a perdu 0,44% à 5.320,49 points.

AccorHotels a perdu 1,35% à 47,50 euros après avoir annoncé la cession de 55% d'AccorInvest, son entité regroupant ses activités immobilières, pour un montant de 4,4 milliards d'euros.

BioMérieux a chuté de 10,35% à 63,20 euros, les investisseurs jugeant les prévisions du groupe pour 2018 décevantes.

Solvay a reculé de 3,54% à 113,10 euros malgré des résultats conformes à ses attentes en 2017.

Dassault Aviation a lâché 1,04% à 1.427,00 euros alors que le groupe a annoncé le lancement de son Falcon 6X.

SES a bondi de 4,91% à 13,13 euros, soutenu par des propos du président de la Commission américaine des communications favorables à l'utilisation des fréquences 3,7 à 4,2 GHz pour un usage commercial terrestre.

L'indice Dax de la Bourse de Francfort a cédé 0,44% à 12.435,85 points.

Lufthansa a gagné 1,43% à 27,62 euros.

Deutsche Post, qui a bouclé une phase de négociations sociales, a pris 0,80% à 37,64 euros.

Bayer, dont les prévisions pour 2018 ont déçu, a perdu 1,91% à 96,23 euros.

Les valeurs automobiles ont évolué en ordre dispersé au lendemain d'une retentissante décision de justice en Allemagne, ouvrant la voie à de possibles interdictions des diesels les plus anciens en ville: Daimler a avancé de 0,14% à 70,47 euros, mais BMW a reculé de 1,00% à 86,82 euros et Volkswagen de 1,79% à 161,12 euros.

L'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres a perdu 0,69% à 7.231,91 points, pénalisé par le repli des cours des matières premières et des résultats jugés décevants.

Antofagasta s'est enfoncé de 3,95% à 870 pence, Anglo American de 3,33% à 1.780,60 pence, Rio Tinto de 3,00% à 3.926 pence et BHP Billiton de 2,68% à 1.484,20 pence.

Le groupe de télévision ITV a fini en queue de peloton (-7,62% à 160 pence). Il a affiché une baisse de son bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) annuel de 5%.

le groupe de BTP Taylor Wimpey, dont le bénéfice net annuel a reculé de 5,8%, a lui aussi perdu des plumes (-4,00% à 186 pence).

L'assureur automobile Admiral, dont le dividende versé a été jugé insuffisant, a chuté de 4,56% à 1.843 pence.

La Bourse de Madrid a reculé de 0,61% à 9.840,30 points à l'issue d'une journée mouvementée où la publication de résultats a provoqué de fortes variations.

En tête, Melia, dont les résultats étaient supérieurs aux attentes, a bondi de 7,82%, à 12,14 euros. Dans le même secteur des voyages, Amadeus a gagné 0,90% à 6,56 euros.

Repsol, qui a fait état de son meilleur bénéfice net depuis six ans, a pris 3,48% à 14,71 euros.

Les banques étaient toutes en légère baisse: Banco Santander a perdu 1,10% à 5,67 euros et Bankia 2,82% à 3,93 euros.

La plus forte chute a été enregistrée par Grifols (-4,93% à 22,58 euros).

Le groupe de construction ACS a cédé 1,63% à 28,33 euros.

A Milan, l'indice FTSE Mib a perdu 0,51% à 22.608 points.

Salvatore Ferragamo a réalisé la meilleure performance (+2,21% à 23,14 euros), au lendemain de l'annonce du départ prochain de son directeur général Eraldo Poletto.

Suivaient Mediaset (+1,42% à 3,216 euros), Telecom Italia (+1,09% à 0,74 euro) ou encore Unipol (+1,06% à 4,112 euros).

Campari a de nouveau été en queue de peloton (-3,28% à 5,9 euros). Mauvaise séance également pour Saipem (-2,21% à 3,37 euros), Buzzi Unicem (-2,07% à 20,3 euros) et Tenaris (-1,70% à 14,2 euros).

A contre-courant, l'indice PSI20 de la Bourse de Lisbonne a gagné 0,16% à 5.468,21 points.

La banque BCP a pris 1,20% à 0,295 euro.

Côté énergétiques, Galp Energia a grignoté 0,07% à 14,87 euros, EDP a cédé 0,54% à 2,753 euros et sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis gagné 0,35% à 7,175 euros.

Jeronimo Martins a perdu 1,22% à 17,06 euros.

Le papetier The Navigator a cédé 0,31% à 4,454 euros.

L'indice SMI de la Bourse suisse a reculé de 0,96% à 8.906,38 points.

Une seule valeur a réussi à garder la tête hors de l'eau: le groupe suisse de chimie de spécialités Sika qui a gagné 0,06% à 7.780,00 CHF.

En bas de tableau, le groupe pharmaceutique Roche a perdu 1,77% à 219,30 CHF.

Son concurrent Novartis a reculé de 0,85% (79,16 CHF), tandis que l'autre poids lourd de la cote, le groupe agroalimentaire Nestlé, a perdu 0,84% à 75,28 CHF.

Les bancaires n'ont pas échappé à la spirale descendante, à l'instar de Credit Suisse (-0,90% à 17,56 CHF), UBS (-0,93% à 18,07 CHF) et Julius Baer (-0,19% à 61,60 CHF).

A Bruxelles l'indice Bel-20 a reperdu le gain de la veille (-0,39% à 3.994,45 points).

Le plus gros perdant est le groupe chimique belge Solvay (-3,54% à 113,10 euros).

Le groupe belge de métallurgie Bekaert, qui a publié un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 10% en 2017, a bondi de près de 9,67% à 40,82 euros.

L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a perdu 0,42% à 535,58 points.

Le groupe de biotechnologies Galapagos a perdu 2,59% à 86,58 euros et le fournisseur de services maritimes Boskalis 1,65% à 31 euros.

Le géant belgo-néerlandais de la distribution Ahold Delhaize, qui a publié mercredi un bénéfice net plus que doublé pour 2017, a gagné 3,02% à 18,50 euros, et le groupe de médias et télécoms Altice a pris 1,73% à 7,89 euros.

bur-LyS/eb