Europe : Les Bourses européennes clôturent en ordre dispersé dans l'attente des minutes

de la Fed

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont clôturé mercredi en ordre dispersé, restant prudentes à quelques heures de la publication du compte-rendu des minutes de la banque centrale américaine (Fed).

"Les investisseurs ne se sont pas trop exposés aujourd'hui car ils sont restés focalisés" sur la publication du dernier compte-rendu du comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed, a analysé auprès de l'AFP Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

S'ils ont un moment déçu les investisseurs, les indicateurs du jour ont "finalement assez peu pesé" sur le marché, a encore estimé Christopher Dembik.

La croissance de l'activité privée a ralenti en février dans la zone euro, tout en restant élevée par rapport au pic enregistré en janvier, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit.

Le taux de chômage au Royaume-Uni a légèrement augmenté à 4,4% lors de la période de trois mois achevée fin décembre.

Les reventes de logements aux Etats-Unis en janvier ont pour leur part accusé une baisse pour le deuxième mois consécutif alors que les analystes espéraient une légère remontée.

L'Eurostoxx 50 a perdu 0,14%.

A Paris, le CAC 40 a clôturé en petite hausse de 0,23%, soit 12,31 points, à 5.302,17 points, dans un volume d'échanges modéré de 3,1 milliards d'euros.

Atos a perdu 5,38% à 115,20 euros.

Accor SA (groupe Accorhotels) a pris 4,31% à 45,41 euros.

Orange qui a vu son chiffre d'affaires progresser en France en 2017 pour la première fois depuis 2009 a grignoté 0,15% à 13,70 euros.

Axa a pris 0,18% à 25,45 euros.

Eramet a bondi de 14,92% à 130,20 euros.

Metropole Television (M6) a gagné 7,22% à 23,76 euros.

Nexity a bondi de 10,11% à 52,30 euros.

Eiffage a gagné 1,15% à 93,26 euros.

Alten a terminé en hausse de 1,07% à 80,00 euros

Getlink (ex-Eurotunnel) a perdu 0,80% à 10,55 euros.

L'indice FTSE-100 de Londres a pris 0,48%, soit 34,80 points, à 7.281,57 points.

Le géant suisse des matières premières Glencore, coté à Londres, a grimpé de 5,24% à 404,55 pence.

Lloyds Banking Group s'est placé dans le peloton de tête (+2,76% à 69,72 pence) et d'autres valeurs bancaires ont progressé, comme Barclays (+0,52% à 202,10 pence), RBS (+0,91% à 277,40 pence) et HSBC (+1,40% à 747,30 pence).

Le groupe de BTP Barratt Developments a pris 0,92% à 567,40 pence.

Les valeurs pétrolières ont souffert d'un recul des cours du brut face à la fermeté du dollar. BP a perdu 0,59% à 472,20 pence et Royal Dutch Shell (action "B") a grignoté 0,11% à 2.283,50 pence.

A Francfort, le Dax a cédé 0,14%, soit 17 points, à 12.470,49 points.

Deutsche Börse a pris 2,85% à 108,15 euros.

Les valeurs bancaires ont été demandées, Commerzbank gagnant 1,25% à 13,14 euros et Deutsche Bank 1,40% à 13,58 euros.

SAP est resté stable (-0,01% à 84,50 euros).

Dans l'automobile, Continental a progressé de 0,65% à 230,80 euros, Volkswagen a reculé de 0,79% à 163,56 euros, Daimler de 0,40% à 70,34 euros et BMW de 0,03% à 86,77 euros.

ProSiebenSat.1 a perdu 0,99% à 31,14 euros.

L'Ibex 35 de Madrid a chuté de 0,73%, à 9.823,30 points, tiré vers le bas par le groupe énergétique Iberdrola.

Iberdrola a perdu 4,10% à 5,90 euros malgré des résultats annuels en ligne avec les prévisions des analystes: il a fait état d'un bénéfice en hausse de 3,7%, réduit par la sécheresse en Espagne, qui a paralysé de nombreux barrages nécessaires à la production hydroélectrique.

Acciona a également fini dans le rouge (-2,13% à 66,12 euros).

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par le groupe hotelier Melia (+2,64% à 9,34 euros) et la banque nationalisée Bankia (+1,2% à 4,04 euros).

A Milan, le FTSE Mib a perdu 0,09% à 22.653 points.

Salvatore Ferragamo a réalisé la meilleure performance, gagnant 2,61% à 22,8 euros, suivi de StMicroelectronics (+1,62% à 18,765 euros) et de Banco BPM (+1,55% à 3,121 euros).

Recordati Ord a subi la plus forte baisse (-1,73% à 29,5 euros), précédé d'Atlantia (-1,48% à 25,3 euros) et de Saipem (-1,47% à 3,415 euros).

L'indice SMI de la Bourse suisse a gagné 0,08% à 8.988,99 points.

Les poids lourds de la cote ont pesé sur l'indice.

Le géant de l'alimentation Nestlé à reculé de 0,21% (75,04 CHF) tandis que les groupes pharmaceutiques Novartis et Roche ont perdu respectivement 0,32% (80,20 CHF) et 0,18% (223,50 CHF).

Le groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB a fini lanterne rouge (-0,63% à 23,59 CHF).

Le groupe suisse de chimie de spécialités Sika a fini en haut du tableau (+1,23% à 7.850,00 CHF).

Les valeurs bancaires ont encore progressé: Credit Suisse (+0,31% à 17,60 CHF), UBS (+0,81% à 18,13 CHF) et la banque de gestion privée Julius Baer (+0,81% à 62,24 CHF).

A Bruxelles, l'indice Bel-20 a progressé de 0,30% à 3.950,27 points.

Sur les dix valeurs dans le vert, le groupe minier Umicore affichait la meilleure progression: +2,15% à 47,09 euros.

Deux valeurs ont fait du surplace: la holding Sofina à 137,40 euros et le bancassureur néerlandais ING à 14,71 euros.

Le fabricant d'acier inox Aperam a affiché la plus mauvaise performance: -1,61% à 42,80 euros.

A Amsterdam, l'indice AEX a clôturé en hausse de 0,19% à 533,95 points.

L'éditeur professionnel Wolters Kluwer a gagné 4,34% à 42,11 euros et l'assureur NN Group 1,60% à 36,84 euros.

En revanche, le groupe de médias et télécoms européen Altice a lâché 2,24% à 7,66 euros et le groupe de forage pétrolier et gazier SBM 1,11% à 13,79 euros.

Le PSI 20 de Lisbonne a gagné 0,36% à 5.468,18 points.

La banque BCP a pris 0,65% à 0,30 euro.

Les énergétiques ont fini en ordre dispersé: Galp Energia a gagné 1,12% à 14,84 euros mais EDP a lâché 0,85% à 2,68 euros et sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis 0,14% à 7,08 euros.

Le distributeur Jeronimo Martins a abandonné 0,26% à 17,58 euros.

Deskeco-cj/eb